ЕК начнет в июне размещать займы под фонд восстановления после пандемии в €750 млрд

БРЮССЕЛЬ, 8 июня. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) в июне приступит к размещению займов для формирования фонда ЕС нового поколения объемом в €750 млрд на восстановление экономики государств ЕС после пандемии. Об этом сообщил во вторник еврокомиссар по вопросам бюджета Йоханнес Хан на брифинге в Брюсселе.

"Еврокомиссия приступит к размещению займов под фонд [ЕС нового поколения] уже в июне, прямо через несколько дней", - заявил он, отвечая на вопросы журналистов.

Хан также отметил, что выделение денег государствам ЕС из этого фонда будет осуществляться на основании представленных в Еврокомиссию национальных планов стимулирования экономики, из которых до 30% средств должны быть направлены на финансирование зеленой энергетики и внедрения экологических технологий в промышленности и на транспорте.

Еврокомиссия анонсировала создание этого фонда поддержки европейской экономики в апреле 2020 года, формально он запущен с 1 июня 2021 года, средства из него планируется начать выдавать с начала осени. Примерно треть средств из этого фонда будет распределена в виде безвозмездных грантов, остальные - в виде льготных кредитов. Выплаты из этого фонда рассчитаны на период до 2027 года, а погашать сделанные для наполнения фонда займы Еврокомиссия намерена до 2052 года.