Блинкен назвал реальностью завершение строительства "Северного потока - 2"

ВАШИНГТОН, 8 июня. /ТАСС/. Американская администрация признает, что достройка трубопровода "Северный поток - 2", по сути, уже является реальностью, и потому теперь концентрирует внимание на вопросе о том, как поддержать в складывающейся ситуации интересы Украины и ряда других восточноевропейских государств. Об этом заявил во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Реальность заключается в том, что физическое завершение [строительства] трубопровода было фактически решенным делом. Вопрос на будущее сводится к тому, что является самыми эффективными нашими [американскими] действиями, чтобы подержать интересы Украины и других затронутых стран, а также наши собственные", - сказал глава Госдепа, выступая на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США.

По его словам, США не хотят "отравлять колодец", то есть портить отношения, с одним из своих ближайших союзников - Германией, вводя санкции в отношении участников проекта "Северный поток - 2". Вашингтон пытается избежать такой ситуации, при которой "устранит какие-либо стимулы для Германии", которые бы содействовали ее взаимодействию с США в свете завершения строительства трубопровода, подтвердил глава американского внешнеполитического ведомства. Согласно изложенной им информации, Вашингтон и Берлин "очень тесно работают" по "Северному потоку - 2".

Блинкен подтвердил 19 мая, что Вашингтон отказался от введения санкций в отношении компании Nord Stream 2 AG, являющейся оператором проекта строительства трубопровода, и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига. По свидетельству госсекретаря, это решение отвечает национальным интересам США. При этом Вашингтон решил применить ограничительные меры против ряда российских участников сооружения газопровода.

Последствия реализации "Северного потока - 2"

Соединенные Штаты обладают возможностями для того, чтобы смягчить последствия реализации проекта "Северный поток - 2", и будут это делать, заявил Блинкен.

"У нас, конечно же, есть возможности работать с теми, кто предоставляет страхование или другие разрешения", - приводит его слова агентство Reuters. По словам госсекретаря, он будет настаивать на "реальных шагах и конкретных действиях", чтобы смягчить любые последствия от завершения строительства "Северного потока - 2".