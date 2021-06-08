ЦБ в ближайшее время разработает механизм возмещения бизнесу комиссии в СБП

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. ЦБ РФ в ближайшее время собирается разработать механизм возмещения бизнесу комиссий в рамках Системы быстрых платежей (СБП), который был ранее предложен президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова в ходе выступления в Госдуме.

"Мы сейчас запускаем [механизм] в ближайшее время. И поручение президента было с 1 июля сделать это всем системно-значимым банкам. Оплата по QR-коду - то есть не по картам - на полгода будет комиссия за СБП <…> возмещаться потом малому и среднему бизнесу", - сказала она.

Объем бюджетных средств, выделенных на программу возмещения комиссий для бизнеса в СБП на конец года составит, по оценкам Банка России, примерно 300 млн рублей. "В среднем, когда мы смотрели на объемы и прогнозировали, сколько это может быть - это порядка 300 млн рублей до конца года. Это приблизительная цифра, она будет уточняться", - сказала Скоробогатова.

Два системно значимых банка, которые пока не подключились к сервису C2B-переводов (переводы от физлиц в адрес компаний) в Системе быстрых платежей, могут успеть это сделать к 1 июля в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина. При этом ЦБ пока не собирается вносить какие-либо изменения в регулирование в части изменения сроков обязательного подключения, сообщила Скоробогатова. "Мы полагаем, что технологически два участника, которые пока еще не подключились, смогут успеть к 1 июля. Мы не видим пока необходимости вносить какие-то изменения в регулирование", - сказала она.

Ранее президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума призвал крупнейшие банки подключиться к СБП уже к 1 июля 2021 года. Сейчас, согласно размещенной на сайте СБП информации, из числа системно значимых банков данный сервис не подключили только две кредитные организации: Сбербанк и Совкомбанк.