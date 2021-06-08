В ОНФ подсчитали, что рынок страхования самозанятых может достигать 60 млрд руб. в год

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Объем рынка добровольного страхования самозанятыми предпринимателями социальной и профессиональной ответственности может составить 60 млрд рублей в год. Об этом говорится в исследовании Общероссийского народного фронта (ОНФ), которое имеется в распоряжении ТАСС.

"Объем рынка добровольного страхования самозанятых может составить 60 млрд рублей в год. К такому выводу пришли в ОНФ на основе данных о 2,4 млн зарегистрированных самозанятых, которым на сегодняшний день доступны программы страхования социальной и профессиональной ответственности. Стоимость каждой из программ в среднем обойдется в 1 тыс. рублей в месяц", - говорится в исследовании.

По данным Минэкономразвития РФ, число самозанятых граждан за последний месяц возросло на 125 тыс. и сейчас приближается к 2,4 млн. Стоимость программы страхования ответственности составляет от 1 тыс. до 2 тыс. рублей в месяц в зависимости от категории выполняемых работ.

Как отметили в ОНФ, сейчас взаимоотношения самозанятых, оказывающих услуги клиентам, "недостаточно отрегулированы государством с точки зрения отстаивания интересов заказчиков". Например, остается неясным, кто оплатит стоимость испорченной во время проведения строительных работ сантехники или происшествие в такси, если исполнителем заказа был самозанятый. Сейчас компенсировать такие убытки может только страховая компания и только за тех самозанятых предпринимателей, кто купил специальный страховой пакет. У самозанятых нет отдельного бюджета для выплаты компенсаций клиентам при возникновении брака или неумышленной порче имущества при производстве работ.

"Случайно испорченная сантехника или неправильно выполненный заказ - в равной степени трагедия как для исполнителя, так и для заказчика работ. Поэтому наличие доступных страховых продуктов необходимо и тем и другим. В каких-то случаях часть расходов на страхование самозанятых должны взять на себя платформы для уменьшения собственных репутационных рисков и защиты интересов исполнителей и их клиентов. Важно, чтобы государство поощряло инициативу бизнеса и самозанятых граждан работать цивилизованно", - приводятся в исследовании слова заместителя руководителя исполкома ОНФ Арсения Беленького.

О самозанятых

Режим самозанятых появился в стране как пилотный проект. С 1 января 2019 года он начал работать в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях. С начала 2020 года этот режим доступен в 23 российских регионах, а с 1 июля того же года все российские субъекты смогли вводить на своей территории этот налоговый режим. Он предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять в бюджет только 4% суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% - при работе с компаниями.