Forbes опубликовал рейтинг самых прибыльных компаний по итогам 2020 года

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. "Сургутнефтегаз" стал самой прибыльной российской компанией по итогам 2020 года, заработав 742,9 млрд рублей. В тройку лидеров рейтинга Forbes, опубликованного на сайте издания, также вошли "Норильский никель" и "Роснефть".

Занявший второе место "Норильский никель" за 2020 год заработал 263,8 млрд рублей. "Роснефть" заняла третью строчку рейтинга с прибылью 181 млрд рублей. Кроме того, в рейтинг вошли консолидирующая все гражданские активы Росатома компания "Атомэнергопром" (169,1 млрд рублей), "Газпром" (162,4 млрд рублей), "Транснефть" (132,7 млрд рублей), золотодобывающая компания "Полюс" (122,6 млрд рублей), "Газпром нефть" (120,6 млрд рублей), "Татнефть" (102,6 млрд рублей) и "Металлоинвест" (98,8 млрд рублей).

Ранее в мае Forbes опубликовал обновленную версию своего ежегодного рейтинга Global 2000, в который входят крупнейшие, по оценкам издания, компании мира. "Сургутнефтегаз" вошел в российскую тройку крупнейших компаний и занял 309-е место в глобальном списке. "Роснефть" заняла второе место среди российских компаний и 99-е - в глобальном перечне. "Норильский никель" получил 388-е место в глобальном списке.