Ставрополье представило 10 новых сортов зерновых на Дне поля

СТАВРОПОЛЬ, 9 июня. /ТАСС/. Ставропольский край представил 10 новых, выращенных в регионе сортов зерновых культур на Дне поля, сообщает в среду управление по информационной политике аппарата правительства Ставропольского края.

"На Дне поля этого года мы представили 10 новинок зерновых 2020-2021 годов, в том числе тех, которые еще не вошли в госреестр, но уже переданы на государственное сортоиспытание. Очень популярны сорта пшеницы мягких сортов "Армада" и "Секлетия" - мы их реализуем в том числе за рубеж. Они хорошо себя показали в условиях засухи прошлого года и избыточного увлажнения этого года", - цитирует управление руководителя селекционного центра "Северо-Кавказский федеральный научный аграрный центр" (ФНАЦ) Веру Чумакову.

Дни поля, которые массово проходят летом по всей России, помогают ведущим научным центрам России представить свои уникальные разработки и обсудить тренды в селекции сельскохозяйственных культур, а аграриям - найти наиболее подходящие сорта и договориться о поставках семян. В этом году День поля продлится в Северо-Кавказском научном аграрном центре три дня и соберет представителей не только Ставрополья, но и других регионов.

"С каждым годом на Ставрополье увеличиваются площади сельхозугодий, засеянных созданными во ФНАЦ сортами. На сегодня они составляют порядка 30%. В рамках государственной программы "Развитие сельского хозяйства" в крае выделяются субсидии на поддержку элитного семеноводства. В прошлом году объем субсидий составил 93,6 млн рублей при ставке порядка 1 тыс. рублей на гектар, в 2021 году в бюджете уже заложено 85,6 млн рублей", - отметил первый заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края Вячеслав Дридигер, слова которого приводит пресс-служба.

Ежегодная потребность Ставропольского края в семенах всех сельскохозяйственных культур составляет 540 тыс. тонн, в том числе озимых культур - 395 тыс. тонн. На сегодняшний день в крае функционирует 21 семеноводческое хозяйство, прошедшее добровольную сертификацию, что позволяет полностью обеспечить аграриев собственными семенами.