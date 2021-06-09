Кудрин считает, что металлурги и правительство найдут компромисс

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. Металлургические компании и правительство найдут компромисс, поскольку стабильные правила выгоднее, чем временные изменения, считает глава Счетной палаты России Алексей Кудрин.

В конце мая первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что доходы металлургов в РФ выросли за 2020 год в разы - они получили 100 млрд рублей сверхприбыли и должны вернуть эти деньги в бюджет.

"Много ли 100 млрд рублей? 100 млрд для бюджетной системы - небольшая сумма, не решает никаких серьезных задач, решает, может быть, частично кратковременные. Что важнее? Важнее налоговая стабильность ради привлечения инвестиций. На стабильной налоговой политике, на четких понятных долгосрочных правилах мы больше соберем инвестиций, чем от такого, может быть, временного изменения учетной системы", - сказал Кудрин в интервью ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Я надеюсь, кстати, что сейчас будет найден какой-то компромисс, как раз исходящий из каких-то временных конъюнктурных ситуаций удорожания металла, чтобы все стороны более спокойно прошли этот период", - добавил он.