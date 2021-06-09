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ПМЭФ-2021

Кудрин считает, что налоговая система России не требует изменений

По словам главы Счетной палаты, два года назад было сказано, что налоговая система настроена, она современная и качественная

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. Налоговая система России сейчас не требует изменений, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

"Вообще-то, два года назад было сказано, что налоговая система настроена, она современная, качественная, на шесть лет точно будет создана стабильность. И ничего с тех пор принципиально не изменилось. Вы задали вопрос, изменились ли какие-то условия так сильно, что требуются изменения налоговой системы? Мой ответ: не изменились", - сказал Кудрин в интервью ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума.

Теги
РоссияКудрин, Алексей ЛеонидовичПМЭФ-2021
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