Рубль отреагировал небольшим ростом на решение ЦБ повысить ключевую ставку

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Курс рубля на Московской бирже отреагировал небольшим ростом на решение Банка России повысить ключевую ставку до 5,5% с 5%, свидетельствуют данные торгов на 13:42 мск.

Так, до публикации решения регулятора по изменению ставки курс доллара составлял 71,68 рубля (-0,13%), а курс евро - 87,1425 рубля (-0,21%). После публикации доллар, по данным на 13:37 мск, снизился до 71,55 рубля (-0,31%), евро - до 87 рубоей (-0,38%).

При этом к 13:58 мск курс доллара в ходе торгов на бирже находился на отметке в 71,615 рубля, что ниже уровня закрытия предыдущих торгов на 0,22%. Курс евро снижается на 0,35%, до 87,0225 рубля.

Российские индексы выросли на решении ЦБ по ключевой ставке. Так, по данным на 13:28 мск, индекс Мосбиржи находился на уровне 3 842,19 пункта (+0,38%), РТС - на уровне 1 689,24 пункта (+0,71%). После публикации решения регулятора индекс Мосбиржи вырос до 3 846,66 пункта (+0,5%), РТС - до 1 692,47 пункта (+0,9%).

В пятницу, 11 июня, совет директоров ЦБ РФ принял решение повысить ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 5,50% годовых.