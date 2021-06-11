ВТБ прогнозирует рост рублевых вкладов на 2,7-2,8% в I полугодии 2021 года

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. ВТБ ожидает приток средств в рублевые депозиты на российском рынке на 450-460 млрд рублей. Таким образом, рост портфеля рублевых вкладов банков за этот период составит 2,7-2,8%, заявил журналистам через пресс-службу банка начальник управления "Сбережения" ВТБ Максим Степочкин по итогам решения ЦБ РФ повысить ключевую ставку до 5,5% годовых.

"Приток в рублевые депозиты на рынке уже по итогам первого полугодия может составить порядка 450-460 млрд рублей - таким образом, портфель рублевых вкладов вырастет за этот период на 2,7-2,8%. Объем привлеченных средств физлиц по итогам года увеличится на 9% (с учетом эскроу-счетов), до 37 трлн рублей", - считает Степочкин.

При этом банкир отметил, что традиционно летние месяцы характеризуются низкой деловой активностью на рынке привлечения средств населения. "Ожидаем, что в этом году ситуация не изменится, и рост расходов населения в отпускной сезон приведет к снижению средств на рублевых счетах на 2,5-2,6%. Увеличение деловой активности на рынке банковских сберегательных продуктов можно прогнозировать, начиная с сентября, и в первую очередь осенне-зимняя активность вкладчиков обеспечит рост рынка сбережений по итогам года", - добавил он.

Комментируя решение ЦБ о повышении ставки на 50 базисных пунктов, Степочкин заявил, что ожидает соразмерного изменения ставок по вкладам на рынке. "При этом часть кредитных организаций уже заранее заложила в свои предложения по депозитам повышение ключевой ставки. Например, ВТБ в июне повысил ставку по депозиту на срок полтора года и установил дополнительную надбавку по вкладу на полгода", - заключил он.

В пятницу, 11 июня, совет директоров ЦБ РФ принял решение повысить ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 5,5% годовых.