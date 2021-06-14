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В Госдуме рассчитывают, что акции "Северного потока - 2" не передадут Украине

Директор киевского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник ранее заявил, что страна сможет компенсировать потери после запуска газопровода, если Киеву передадут часть акций оператора
© Nord Stream 2/Aксель Шмидт

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный рассчитывает, что акции международного оператора "Северного потока - 2" не будут передаваться Украине для компенсации потерь после запуска.

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"Никто им ничего продавать не будет, я так надеюсь, по крайней мере", - сообщил Завальный в радиостанции "Говорит Москва", комментируя соответствующие предложения, прозвучавшие в Киеве. Накануне директор киевского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник заявил в эфире телеканала "Первый независимый", что Украина сможет компенсировать потери после запуска "Северного потока - 2", если Киеву передадут часть акций оператора газопровода.

Завальный отметил, что Украина должна сотрудничать с Россией и Европой, а не шантажировать всех приостановкой транзита или снижением надежности поставок. "Украине давно предлагали, 20-15 лет назад, на базе газотранспортной системы создать консорциум, в котором примет участие "Газпром", украинская компания, европейские компании, чтобы таким образом обеспечить безопасность, надежность поставок и сделать реконструкцию системы. Они на это не пошли, они сделали все, чтобы это не случилось, чтобы труба была государственная", - уточнил он.

Ранее украинские власти неоднократно предлагали европейским и американским компаниям создать международный консорциум по управлению украинской ГТС. При этом они исключали участие России в таком консорциуме. В минувшее воскресенье советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль заявляла, что Киев вновь предлагают создать международный консорциум по управлению своей газотранспортной системой с участием западных компаний из-за опасений по поводу повышения цен на газ на внутреннем рынке после ввода в эксплуатацию газопровода "Северный поток - 2".

Проект "Северный поток - 2" предполагает сооружение двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. С декабря 2020 года строительство газопровода было возобновлено после годовой паузы.

Выступая 4 июня на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, президент России Владимир Путин заявил, что РФ могла бы прокачивать через Украину гораздо больше газа, но Киев создает этому препятствия.

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