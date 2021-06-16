Рубль укрепляется к доллару и евро по итогам переговоров Байдена и Путина

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Российский рубль в ходе валютных торгов Московской биржи немного вырос по отношению к доллару США и евро после завершения переговоров президента России Владимира Путина и президента США Джозефа Байдена.

По данным торгов на 18:35 мск рубль торговался на уровне 71,97 рубля за доллар и 87,2 рубля за евро. К 18:55 мск рубль находился на уровне 71,64 за доллар и 86,8 за евро. Курс евро таким образом опустился ниже 87 рублей впервые с 11 июня.

К 19:21 мск рубль замедлил рост и торгуется на уровне 71,84 рубля за доллар и 87,05 рубля за евро.

В среду в Женеве состоялись российско-американские переговоры на высшем уровне. Инициатива проведения саммита США и РФ исходила от Вашингтона. Как сообщала ранее пресс-служба Кремля, Путин и Байден на встрече должны были обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией и урегулирование региональных конфликтов.