Инвестиции производителей удобрений в мощности в 2021-2022 годах составят 500 млрд рублей

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Российские производители удобрений планируют в 2021-2022 годах инвестировать в производственные мощности 500 млрд рублей для обеспечения роста потребности аграриев на 11%, до 5 млн тонн в 2022 году, сообщила Российская ассоциация производителей удобрений (РАПУ). Членами РАПУ являются 14 компаний, поставляющие более 90% от всего объема внутреннего российского рынка минеральных удобрений.

По предварительной информации, озвученной на рабочих встречах с представителями Минсельхоза РФ, в следующем году российским сельхозтоваропроизводителям потребуется порядка 5 млн тонн (в действующем веществе) минеральных удобрений, сообщил гендиректор "Фосагро" Андрей Гурьев. При этом потребность на этот год оценивается в 4,5 млн тонн.

"Российские производители минеральных удобрений в 2022 году обеспечат увеличенную потребность отечественных аграриев в 5 млн тонн (в пересчете на 100% питательного вещества) в полном объеме. Годовая потребность российских аграриев на следующий год была озвучена Минсельхозом РФ. Для этого в 2021-2022 годах предприятия отрасли планируют инвестировать еще порядка 500 млрд рублей в развитие и модернизацию производственных мощностей по выпуску удобрений", - говорится в сообщении.

Помимо строительства новых и модернизации действующих мощностей, инвестиции будут направлены на дальнейшее повышение доступности минеральных удобрений за счет развития региональных логистических сетей, обеспечивающих накопление продукции в регионах.

Потребность в удобрениях до конца этого года закрыта на 70%, отмечает РАПУ. При этом в ближайшее время производители минеральных удобрений намерены ввести биржевые лоты небольшого объема (от 5 тонн), что позволит повысить привлекательность торгов для небольших хозяйств и фермеров. "В дальнейшем биржевые индикаторы могут лечь в основу долгосрочного контрактования с формульным ценообразованием", - отмечается в пресс-релизе.

В ближайшие семь лет инвестиции в отрасль удобрений должны составить 2 трлн рублей, при этом спрос на российском рынке до 2025 года должен вырасти вдвое. За последние пять лет российский АПК увеличил потребление минудобрений в полтора раза, и к 2026 году отрасль минеральных удобрений в мощностях практически удвоится.

В 2020 году доля суммарных инвестиций предприятий отрасли в объеме инвестиционных соглашений в рамках соглашения о защите и поощрении капиталовложений превысила 35% (407,6 млрд рублей).