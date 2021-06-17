Агрегаторы прорабатывают механизмы для соблюдения требований по вакцинации водителей

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Агрегаторы - сервисы заказа такси "Яндекс Go", "Ситимобил" и Gett - прорабатывают механизмы для соблюдения требований по вакцинации партнеров-перевозчиков. Об этом говорится в совместном заявлении компаний.

"Мы понимаем и поддерживаем необходимость вакцинации не менее 60% водителей в московском регионе. Сервисы по заказу такси принимают все возможные меры, повышающие уровень вакцинации от COVID-19 среди партнеров-перевозчиков. Мы на связи с городскими властями и прорабатываем механизмы, которые позволят нашим партнерам-перевозчикам соблюдать эти требования", - говорится в заявлении.

Компании подчеркивают, что по опыту предыдущих волн пандемии такси является социально значимым городским транспортом, который помогает в снижении распространения вируса. "Важно сохранить доступность такси для населения. Как и ранее, мы продолжим делать все, чтобы такси оставалось безопасным городским транспортом в условиях пандемии", - отмечают агрегаторы.

Ранее сообщалось, что водителей такси и автобусов, которые не сделали прививку от коронавируса, не будут допускать к работе в Подмосковье. В ходе совещания с правительством и главами городских округов вице-губернатор Московской области Игорь Тресков отметил, что власти обеспечат отключение всех заказов у тех водителей, которые не прошли вакцинацию, [хотя бы первым компонентом], в срок до 15 июля. Совместно с коллегами ГИБДД будут проводиться проверки наличия QR-кода или COVID-паспорта у водителей такси на блокпостах.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 177 млн человек, более 3,8 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5 264 047 случаев заражения, выздоровели 4 839 705 человек, умерли 127 992. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.