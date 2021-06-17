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В СФ считают, что бизнес должен искать компромисс с работниками по вопросу вакцинации

Как отметил первый зампред комитета СФ по социальной политике Валерий Рязанский, нельзя доводить ситуацию до судебных процессов
Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Работодатели должны бесконфликтно решать вопрос вакцинации сотрудников от коронавируса, отстранение от работы за отказ прививаться может привести к массовым судебным разбирательствам, считает первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

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В четверг уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в столице Сергей Миронов по итогам встречи с властями Москвы сообщил ТАСС, что столичные власти одобрили предложение бизнес-сообщества об отстранении от работы без выплаты зарплаты сотрудников предприятий, которые отказались от вакцинации.

"Я думаю, если пойдут масштабные судебные процессы, вряд ли суды поддержат такое положение вещей. Все-таки здесь уже могут вмешаться судебные процессы на уровне Конституции РФ. Мне кажется, что до этого доводить нельзя, не тот момент, чтобы на проблемы с COVID-19 еще накладывать проблемы судебных исков и разбирательств на эту тему", - пояснил Рязанский ТАСС.

"Мне кажется, надо искать такие пути решения, которые бы устраивали в том числе и людей, которые имеют свою собственную точку зрения на прививки. Это опасно конфликтами в коллективах, в целом в гражданском обществе. Нам сейчас эти конфликты не нужны, надо искать бесконфликтные пути решения", - добавил сенатор.

По его мнению, в случае наличия серьезной угрозы распространения коронавируса необходимо вводить более жесткие ограничения в субъектах РФ. Как считает Рязанский, для побуждения работников пройти вакцинацию можно приглашать врачей в рабочие коллективы, больше рассказывать о тяжелых последствиях заболевания и летальных случаях, связанных с заражением коронавирусом.

Теги
РоссияРязанский, Валерий ВладимировичПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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