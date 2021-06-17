В СФ считают, что бизнес должен искать компромисс с работниками по вопросу вакцинации

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Работодатели должны бесконфликтно решать вопрос вакцинации сотрудников от коронавируса, отстранение от работы за отказ прививаться может привести к массовым судебным разбирательствам, считает первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

В четверг уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в столице Сергей Миронов по итогам встречи с властями Москвы сообщил ТАСС, что столичные власти одобрили предложение бизнес-сообщества об отстранении от работы без выплаты зарплаты сотрудников предприятий, которые отказались от вакцинации.

"Я думаю, если пойдут масштабные судебные процессы, вряд ли суды поддержат такое положение вещей. Все-таки здесь уже могут вмешаться судебные процессы на уровне Конституции РФ. Мне кажется, что до этого доводить нельзя, не тот момент, чтобы на проблемы с COVID-19 еще накладывать проблемы судебных исков и разбирательств на эту тему", - пояснил Рязанский ТАСС.

"Мне кажется, надо искать такие пути решения, которые бы устраивали в том числе и людей, которые имеют свою собственную точку зрения на прививки. Это опасно конфликтами в коллективах, в целом в гражданском обществе. Нам сейчас эти конфликты не нужны, надо искать бесконфликтные пути решения", - добавил сенатор.

По его мнению, в случае наличия серьезной угрозы распространения коронавируса необходимо вводить более жесткие ограничения в субъектах РФ. Как считает Рязанский, для побуждения работников пройти вакцинацию можно приглашать врачей в рабочие коллективы, больше рассказывать о тяжелых последствиях заболевания и летальных случаях, связанных с заражением коронавирусом.