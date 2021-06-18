Royal Flight с 22 июня начнет полетную программу в Турцию

Россия возобновит полеты в девять стран. И увеличит число рейсов еще в несколько

"С 22 июня начнем летать в Турцию. Полетная программа пока уточняется", - сообщил он, добавив, что в ближайшее время она будет сформирована.

Ранее на брифинге вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что авиасообщение с Турцией будет восстановлено с 22 июня. С 15 апреля Россия из-за роста числа заболевших в Турции ограничила полеты в эту страну: количество рейсов было сокращено до двух в неделю на взаимной основе. Их выполняют "Аэрофлот" и Turkish Airlines. Ранее полеты в Турцию выполняли S7, "Уральские авиалинии", Azur Air, Nordwind, Royal Flight, Utair, "Победа" и Red Wings.