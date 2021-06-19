Оператор: работы по строительству Baltic Pipe в Дании могут возобновиться

СТОКГОЛЬМ, 19 июня. /ТАСС/. Датское агентство по охране окружающей среды сообщило оператору транспортной системы Energinet, что он может возобновить строительные работы в определенных частях 210-километрового участка газопровода Baltic Pipe в Дании. Energinet ожидает, что реализация проекта в целом будет задержана на три месяца, но к октябрю 2022 года он сможет транспортировать газ в Польшу, а целью станет выход на полную мощность к концу 2022 года, сообщается в опубликованном в субботу пресс-релизе компании.

"После решения Датского апелляционного совета по вопросам окружающей среды и продовольствия от 31 мая 2021 года об аннулировании экологического разрешения для проекта Baltic Pipe, компания Energinet ввела временную остановку строительства. Датское агентство по охране окружающей среды заявило, что не возражает против планов компании Energinet возобновить строительство на отдельных участках проекта", - поясняется в сообщении.

Energinet может возобновить строительство наземной линии связи на острове Зеландия, восточной части острова Фюн и части наземной линии от западного побережья Дании до газового терминала Нюбру. Планируется возобновление строительства самого терминала Нюбро и новой компрессорной станции в Эвердрупе в Зеландии. Строительство трубопровода в западной части острова Фюн и восточной части материковой Ютландии от существующей компрессорной станции в Эгтведе до пролива Малый Бельт, а также прокладка электроснабжения компрессорной станции в Эвердрупе будет остановлено до выдачи нового экологического разрешения.

"Таким образом, общее строительство может возобновиться на большей части 210-километрового участка Дании. Но решение Датского апелляционного совета по окружающей среде и продовольствию означает, что строительство в западной части острова Фюн и восточной части Ютландии будет отложено до 2022 года. По оценке Energinet, общая задержка проекта Baltic Pipe составит три месяца", - говорится в пресс-релизе.

Представитель компании Мариан Кааг отмечает, что новые части Baltic Pipe в сочетании с существующей датской транспортной системой позволят Energinet транспортировать газ в Польшу с октября 2022 года, а Energinet выйдет на полную мощность к концу 2022 года.

О проекте

Baltic Pipe - проект газопровода, который должен связать месторождения на норвежском шельфе в Северном море с Польшей через Данию. Проект предусматривает соединение норвежских и датских систем передачи газа, расширение инфраструктуры Дании и Польши, а также строительство трубы, которая соединит эти две страны по дну Балтийского моря. Планируемая мощность газопровода - 10 млрд кубометров в год.

Оператор польской сети газопроводов Gaz-System строит газопровод совместно с датским оператором транспортной системы Energinet. Планируется, что датский партнер по проекту построит газокомпрессорную станцию в Эвердрупе, расширит внутреннюю систему транспортировки и подключит ее к газопроводу Europipe II, который проходит по дну Северного моря. Gaz-System отвечает за строительство морского газопровода по дну Балтийского моря, соединяющего побережья Дании и Польши, а также за развитие национальной транспортной системы.

Gaz-System сообщил в начале мая, что готовился летом начать прокладку морского участка Baltic Pipe по дну Балтийского моря. Он подтвердил, что реализация Baltic Pipe находится на стадии строительства в наземной и морской частях проекта: в апреле этого года началось бурение тоннеля для газопровода на польском побережье.

Аналогичные работы в Дании должны были начаться в ближайшее время. С прошлого года исследовательские суда проверяли маршрут прокладки на предмет неразорвавшихся боеприпасов и экологических проблем. Летом три морских судна должны были приступить к укладке около 274 км газопровода по дну Балтийского моря.

Основанием для аннулирования разрешения апелляционным советом по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов в Дании стала недостаточная изученность вопроса о защите дикой природы во время прокладки трубы. Одобрение экологов проект получил еще в 2019 году, и работы по строительству газопровода уже шли полным ходом.

Gaz-System в свою очередь сообщил, что строительные работы по проекту Baltic Pipe, за которые отвечает компания, ведутся как на суше, так и в Балтийском море, проходят без сбоев и выполняются в соответствии с графиком. "Решение датской апелляционной комиссии не влияет на реализацию проекта Baltic Pipe Gaz-System", - подчеркнули в компании.