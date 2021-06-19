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XX съезд "Единой России"
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Медведев призвал подумать над запретом использования неперерабатываемой продукции

По словам председателя ЕР, вопросы экологии напрямую влияют на здоровье граждан и волнуют практически все население страны

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Председатель "Единой России", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, выступая в субботу на съезде партии, предложил подумать над введением запрета на использование отдельных видов продукции, которые не подлежат переработке.

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"Кроме того, нужно подумать над введением запрета на использование отдельных видов продукции, которые не подлежат переработке. Во время встреч с нашими экологическими активистами и просто с людьми эта тема очень часто поднимается", - сказал он.

"Может, раньше это и не было так актуально, а сейчас все время об этом говорят. Поэтому доля упаковок, которая подлежит переработке, должна приближаться сначала к 70%, потом, может быть, даже к 85%, поскольку это тот тренд, который сейчас сформировался во всем мире. В этом смысле мы не должны отставать, это же вопрос благополучия, здоровья наших детей, близких", - отметил Медведев.

Экологическая политика

По его словам, вопросы экологии напрямую влияют на здоровье граждан и сейчас волнуют практически все население страны. "Единая Россия" несет особую ответственность за проведение эффективной политики в этой области.

Он отметил, что серьезный пласт работы партии связан с экологической повесткой дня. "Вопросы восстановления лесов, <...> защиты животных, обращения с отходами, качества воздуха, питьевой воды - они сегодня волнуют практически все население нашей страны, всех граждан. Почему? Потому что они влияют на наше здоровье, на самочувствие наших детей, что, наверное, особенно остро ощущается в период эпидемии", - подчеркнул Медведев.

Как считает политик, "на "Единой России" как на правящей партии лежит особая ответственность за проведение эффективной экологической политики".

"Наверное, мы не так много этому уделяли внимания раньше в силу разных причин, - признал он. - Но сейчас это очень важное направление".

Поэтому, продолжил Медведев, специальный раздел должен обязательно появиться в предвыборной программе партии. Нужно уделять особое внимание ликвидации свалок, рекультивации полигонов, создавать эффективную инфраструктуру обращения с отходами и стимулировать обращение вторичных ресурсов в различных отраслях, считает он.

"Эта работа ведется сейчас, но где-то что-то получается лучше, где-то - хуже, где-то медленнее это происходит. Но запрос на чистую, хорошую окружающую среду, на благоприятную экологию абсолютно актуален", - констатировал председатель "Единой России".

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Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия"Единая Россия"XX съезд "Единой России"
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