Медведев призвал подумать над запретом использования неперерабатываемой продукции

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Председатель "Единой России", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, выступая в субботу на съезде партии, предложил подумать над введением запрета на использование отдельных видов продукции, которые не подлежат переработке.

"Кроме того, нужно подумать над введением запрета на использование отдельных видов продукции, которые не подлежат переработке. Во время встреч с нашими экологическими активистами и просто с людьми эта тема очень часто поднимается", - сказал он.

"Может, раньше это и не было так актуально, а сейчас все время об этом говорят. Поэтому доля упаковок, которая подлежит переработке, должна приближаться сначала к 70%, потом, может быть, даже к 85%, поскольку это тот тренд, который сейчас сформировался во всем мире. В этом смысле мы не должны отставать, это же вопрос благополучия, здоровья наших детей, близких", - отметил Медведев.

Экологическая политика

По его словам, вопросы экологии напрямую влияют на здоровье граждан и сейчас волнуют практически все население страны. "Единая Россия" несет особую ответственность за проведение эффективной политики в этой области.

Он отметил, что серьезный пласт работы партии связан с экологической повесткой дня. "Вопросы восстановления лесов, <...> защиты животных, обращения с отходами, качества воздуха, питьевой воды - они сегодня волнуют практически все население нашей страны, всех граждан. Почему? Потому что они влияют на наше здоровье, на самочувствие наших детей, что, наверное, особенно остро ощущается в период эпидемии", - подчеркнул Медведев.

Как считает политик, "на "Единой России" как на правящей партии лежит особая ответственность за проведение эффективной экологической политики".

"Наверное, мы не так много этому уделяли внимания раньше в силу разных причин, - признал он. - Но сейчас это очень важное направление".

Поэтому, продолжил Медведев, специальный раздел должен обязательно появиться в предвыборной программе партии. Нужно уделять особое внимание ликвидации свалок, рекультивации полигонов, создавать эффективную инфраструктуру обращения с отходами и стимулировать обращение вторичных ресурсов в различных отраслях, считает он.

"Эта работа ведется сейчас, но где-то что-то получается лучше, где-то - хуже, где-то медленнее это происходит. Но запрос на чистую, хорошую окружающую среду, на благоприятную экологию абсолютно актуален", - констатировал председатель "Единой России".