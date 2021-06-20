Суд в Египте снова перенес слушания по делу Ever Given

КАИР, 20 июня. /ТАСС/. Египетский суд в воскресенье еще на две недели перенес слушания по делу о выплате компенсации Суэцкому каналу компанией-владельцем контейнеровоза Ever Given, который в марте на шесть дней блокировал судоходство через главную водную артерию страны. Как передает газета Al-Ahram , суд Исмаилии по экономическим и хозяйственным вопросам по запросу адвокатов управления канала отложил слушания до 4 июля, чтобы дать сторонам возможность продолжить переговоры и прийти в конечном итоге к мировому соглашению.

Как сообщил представляющий интересы канала юрист Халед Абу Бакер, "стороны пришли к компромиссу по некоторым вопросам", намекнув при этом на то, что от владельцев контейнеровоза "было получено предложение, которое может удовлетворить требования властей Суэцкого канала".

23 марта шедшее под панамским флагом судно Ever Given длиной 400 метров перегородило одномагистральную южную часть канала из-за сильного ветра и песчаной бури, изменив курс и упершись носом и кормой в противоположные берега русла. Шесть дней ушло на стаскивание судна с мели, операция увенчалась успехом только после углубления дна с помощью земснарядов, а затем 17 буксиров после нескольких попыток вытащили контейнеровоз вместе с грузом стоимостью 3,5 млрд долларов.

За это время в очереди на проход выстроились более 400 судов, а пробка из все подходящих судов дошла почти до Индии. Только 3 апреля ситуация была полностью разрешена, и все застрявшие суда благополучно прошли канал. Предварительное расследование происшествия показало, что к аварии привела человеческая ошибка. Практически сразу администрация канала возложила всю полноту ответственности на капитана.

Управление канала потребовало от владельца судна компенсацию в размере 916 млн долларов за нанесенный ущерб, а также затраты по снятию контейнеровоза с мели. Позднее канал согласился снизить сумму компенсации на 40% - до 550 млн - с условием, что почти треть суммы будет выплачена в качестве залога наличными, а еще 350 млн поступят позднее в виде банковских аккредитивов по безналичному расчету. Однако и эта сумма не устроила японскую компанию, которая изначально заявила о готовности заплатить только 150 млн долларов.

Судно, на которое был наложен арест, стоит в районе Большого и Малого горьких озер между двумя отрезками канала.