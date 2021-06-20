Власти Крыма выделили транш в 58 млн рублей для помощи пострадавшим от ливней в Ялте

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июня. /ТАСС/. Первый транш в размере почти 58 млн рублей выделен крымскими властями администрации Ялты для оказания помощи пострадавшим от ливней, которые затопили часть города, повредили дома и инфраструктуру, сообщила в своем видеообращении в воскресенье глава города Янина Павленко.

"Совмин прорабатывает порядок выплаты компаниям-юрлицам и возможные компенсации за автомобили. В настоящее время уже работает 11 комиссий по Ялте по компенсации людям, которые пострадали во время стихии. Глава республики выделил 57,8 млн рублей - первый транш на помощь пострадавшим в Ялте", - сказала Павленко.

Как отметила глава администрации, на улице Кривошты в Ялте ситуация стабилизировалась. Все силы брошены на откачку воды из подвалов зданий и обеспечение бесперебойной подачи электроэнергии. Власти готовы к возобновлению троллейбусного движения, но запустят его после обследования всех мостов в городе.

В поселке Кореиз ситуация также взята под контроль. "Вода идет уже в сформированное русло. Пришли результаты работы беспилотников, мы четко понимаем откуда идет вода. Она идет под Ай-Петри, под канатной дорогой, со скал. Идет огромный поток воды, который, скорее всего, формируется в пещерах", - сказала Павленко.

На данный момент в зоне подтопления в Кореизе остаются 37 домов. В понедельник комиссия начинает работу по обследованию 87 домов, которые находились на подтопленном участке. Специалисты определят целостность этих зданий и возможность их дальнейшей эксплуатации. Павленко отметила, что здания были построены хозспособом.

Непогода в Ялте

Циклон над Крымом с ночи четверга стал причиной сильных дождей и усиления северо-западного ветра. Объявлен режим ЧС регионального масштаба. Была подтоплена Керчь и соседние районы на востоке полуострова. На Южном берегу Крыма основной удар стихии пришелся на Ялту, где выпало более 135 мм осадков. В результате подтопления погиб один человек, пострадали 43. Один человек числится пропавшим без вести, ведутся его поиски.

В результате ЧП в республике повреждены сотни домов, в Ялте подтоплены 13 отелей, из двух из них пришлось эвакуировать туристов. Повреждена инфраструктура пляжей. В настоящее время ведется расчистка территории, восстанавливается подача коммунальных ресурсов.