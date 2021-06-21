Глава ЦБ считает, что фиксация цен на продукты для борьбы с инфляцией приведет к дефициту

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Банк России считает опасным фиксацию цен на продукты питания в рамках борьбы с ростом цен, заявила глава Центрального банка Эльвира Набиуллина в интервью газете " Комсомольская правда ". Такие действия могут привести к дефициту и появлению черного рынка, добавила она.

"Цена - баланс между спросом и предложением. В крайних, экстренных случаях, на очень короткое время, если других возможностей нет или время упущено, то регулированием цен можно воспользоваться. Но это очень опасно", - сказала Набиуллина.

Длительное сдерживание цен приводит к дефициту товаров и появлению черного рынка, пояснила она. "Искусственно заниженный уровень цен не создает стимулов для производителей, чтобы они расширяли производство. Многие из нас прекрасно помнят опыт последних лет СССР, когда официальные цены были зафиксированы, но по ним невозможно было удовлетворить спрос. Был дефицит. А он гораздо опаснее инфляции", - добавила Набиуллина.

По мнению главы ЦБ, кратное изменение цен на ряд товаров носит временный характер. "Это может означать, что цены будут снижаться, а может - что просто прекратится такой быстрый рост цены. Дефляция - снижение цен - по отдельным товарам случается. Яркий пример - смартфоны, телевизоры, планшеты, которые почти непрерывно дешевели в 2017-2019 годах", - отметила она.

Ранее председатель ЦБ говорила, что регулятор ожидает снижения динамики инфляции осенью 2021 года. Это будет происходить ввиду эффекта базы (расчет текущих уровней цен, когда те выше по сравнению с показателями прошлыми - прим. ТАСС), а также из-за ужесточения денежно-кредитной политики. По состоянию на 7 июня годовая инфляция в РФ увеличилась до 6,15%, что значительно выше прогнозных показателей Банка России на 2021 год на уровне 4,7-5,2%.