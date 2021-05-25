Время агрессивной экспансии ушло. Чем грозят изменения на рынке продовольственного ретейла

Михаил Ханов — о сделках "Магнита" с "Дикси" и "Ленты" с Billa Russia GmbH по слиянию и поглощению

Начало мая 2021 года оказалось крайне бедным на значимые корпоративные события на российском рынке акций из-за нерабочих дней в майские праздники. Однако после их завершения появилось сразу нескольких интересных и существенных информационных поводов, например достаточно крупных слияний в подсекторе розничной продовольственной торговли. Речь идет про соглашение о приобретении торговой сетью "Магнит" конкурирующей сети "Дикси" и о поглощении многоформатным ретейлером "Лента" сети супермаркетов Billa Russia GmbH ("Билла Россия"). Новости о достижении соответствующих соглашений вышли с временным разрывом всего в один день. В качестве третьего сходного события, сопоставимого по значимости, необходимо упомянуть и известие об образовании на территории Сибири и Дальнего Востока холдинга "Восточный союз". Он сформировался в результате объединения торговых сетей "Слата", "Красный Яр" и "Самбери". Новый укрупненный игрок на рынке розничной торговли теперь контролирует почти 700 торговых точек различных форматов, включая 30 гипермаркетов. Расхожая житейская мудрость гласит, что единичное событие является случайностью, повторное — закономерностью, а третье подряд — уже тенденцией. Исходя из этого принципа можно сделать вывод: на российском рынке розничной торговли сложились условия для дальнейшего сокращения количества крупных игроков и для увеличения масштабов их бизнеса. Олигополия рынка С точки зрения экономической теории пока еще слишком рано говорить о монополизации указанного рынка. Однако ситуация на нем уже начинает напоминать так называемую олигополию — наличие на рынке ограниченного количества конкурирующих между собой продавцов, предлагающих, по сути, однородный или сходный продукт. Особенностью такого состояния рынка также является объективная сложность вхождения на него новых игроков.

На эту тему Мантуров заявил, что в России нет доминирования крупных торговых сетей и диктата цен

Действительно, новые крупные продовольственные сети уже давно не появляются "из ниоткуда". Указанный процесс ярко проявлялся в России в начале и в середине 2000-х годов, но постепенно сошел на нет. Более того, как мы видим, крупнейшие продуктовые ретейлеры по ряду причин замедлили гонку за количеством торговых точек и их величиной. Но при этом они охотно поглощают более мелких конкурентов при наличии такой возможности. Это указывает на то, что время агрессивной экспансии на российском рынке продовольственного ретейла уже прошло. Теперь конкурентная борьба на нем заключается в основном в приобретении и удержании выгодно расположенных торговых точек, а также в общем повышении эффективности бизнеса. В условиях олигополии действия ключевых участников рынка оказывают серьезное влияние на бизнес конкурентов и на их финансовые результаты. Любопытно, что такая ситуация одновременно создает возможности как для соперничества, так и для сотрудничества конкурирующих организаций. Крайней формой взаимодействия участников указанного рынка становятся явные или тайные картельные соглашения с целью максимизации прибыли. Ну а экстремальной формой соперничества является крайне жесткая ценовая борьба в форме "игры на выбывание". Сейчас мы наблюдаем это по большей части на рынке бытовой техники и электроники. При этом потребитель выигрывает от такой ситуации лишь временно. Позднее он будет вынужден косвенно компенсировать все затраты победителей на конкурентную борьбу. Причины синхронности заявлений По-видимому, предпосылкой почти одновременного выпуска трех новостей о крупных слияниях и поглощениях на рынке продовольственного ретейла стало появление относительной определенности по поводу среднесрочных перспектив российской экономики. Иными словами, на рынке слияний и поглощений начинает реализовываться отложенный спрос. Напомним, что в последний раз подобная крупная сделка заключалась осенью 2019 года. Тогда произошло слияние розничных сетей "Дикси", "Красное&Белое" и "Бристоль". Теперь же розничная сеть "Дикси" выделяется из зарегистрированного на Кипре объединенного юридического лица Mercury Retail Group Limited и отходит "Магниту". Сейчас становится понятно, что коронавирусная инфекция будет постепенно побеждена и жизнь начнет возвращаться в привычное русло. Это значит, что уровень потребительской активности будет восстанавливаться. В первую очередь это относится к базовым ежедневным потребностям, одной из которых является приобретение продуктов питания.

Но даже без влияния указанного фактора продовольственные ретейлеры все равно могли бы смотреть в будущее со сдержанным оптимизмом. Во время неожиданной прошлогодней вспышки COVID-19 именно сектор продовольственной торговли оказался одним из самых устойчивых. Он пострадал от пандемии коронавируса в гораздо меньшей степени, нежели продавцы других товаров и многие иные отрасли российской экономики. Параметры сделки и влияние на курс акций — "Магнит" ПАО "Магнит", согласно предварительной информации, приобретет розничную сеть "Дикси", под управлением которой находится 2651 магазин. Подавляющее большинство указанных торговых точек (2612 единиц) представляют собой близкий "Магниту" формат "магазинов у дома". Примерно половина из них расположена в Москве и Московской области, а пятая часть находится в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. С этой точки зрения приобретение действующей сети выглядит как стратегически верный и очень сильный шаг. Так, на конец I квартала 2021 года общее количество магазинов "Магнита" составляло 21 900 единиц. В результате поглощения "Дикси" количество торговых точек в указанной сети может увеличиться сразу на 12% — очень весомое расширение масштабов действующего бизнеса. Но при этом оно не столь велико, чтобы вывести компанию из равновесия в финансовом и организационном плане. Необходимо учитывать, что 90% поглощаемой торговой площади формата "магазин у дома" находится в аренде. Однако это может стать проблемой лишь при существенном падении рентабельности объединенной торговой сети, что, на мой взгляд, маловероятно. Предварительная цена указанной сделки определена на уровне 92,4 млрд руб., включая долг "Дикси". Для сравнения, суммарная годовая выручка приобретаемых магазинов за 2020 год составила 298,8 млрд руб. Не будем углубляться в финансовый анализ, но отметим, что указанная стоимость приобретаемого "Магнитом" актива выглядит вполне адекватной. Эта покупка может стать более выгодной с учетом эффекта синергии и в случае дальнейшего роста рентабельности торговой сети.

На эту тему Магазины "Дикси" продолжат работать под собственным брендом после покупки сети "Магнитом"

В настоящее время акции Магнит (MGNТ) торгуются в 2,4 раза дешевле своего максимального исторического значения (12 944 руб.), достигнутого в августе 2015 года. С того момента количество магазинов в сети выросло в 1,9 раза, а квартальная общая выручка эмитента увеличилась с 235,6 млрд руб. до 397,9 млрд руб. Экономические неурядицы последних лет и смена состава акционеров торговой сети несомненно оказали негативное влияние на курс ее акций. Тем не менее указанные бумаги сохраняют долгосрочный потенциал для существенного роста стоимости от текущих уровней. Параметры сделки и влияние на курс акций — "Лента" Торговая сеть "Лента" планирует приобрести сеть супермаркетов "Билла Россия", включающую в себя 161 торговую точку за €215 млн (порядка 19,35 млрд руб.). Такая сделка выглядит существенно более скромной в сравнении с ожидаемым приобретением "Магнита". Но с учетом размера бизнеса "Ленты" она значительнее для самой сети. Количество супермаркетов в ней в одночасье возрастет со 140 до 301 единицы. А ее общая торговая площадь увеличится на 138 тыс. кв. м, или примерно на 9,1%, — прирост выглядит не столь масштабным, потому что в сеть "Лента" включены 254 гипермаркета, формат которых предполагает намного большую площадь в сравнении с супермаркетами. Для понимания величины указанной сделки отмечу, что ее стоимость оказалась всего на 11,2% выше рекордной чистой прибыли ретейлера в размере 17,4 млрд руб., зафиксированной по итогам 2020 года. Строго говоря, на мой взгляд, "Лента" вполне может позволить себе столь крупное приобретение. Обратим внимание на то, что сделки имеют сходство по ряду важных параметров. "Лента", как и "Магнит", приобретает зрелые торговые точки, имеющие выгодное расположение и высокую плотность продаж. Они в основном находятся на территории Москвы и Московской области. Формат поглощаемых супермаркетов также соответствует одному из развиваемых "Лентой" форматов.