Чистая прибыль банков России в мае выросла на 7%

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Чистая прибыль российских банков в мае 2021 года составила 216 млрд рублей, что на 7% выше апрельского результата. По итогам первых пяти месяцев этого года чистая прибыль кредитных организаций почти достигла 1 трлн рублей, следует из материалов Банка России.

"Чистая прибыль сектора за май составила 216 млрд рублей (доходность на капитал - 23,6% в годовом выражении), это на 7% выше результата апреля (202 млрд рублей). По итогам пяти месяцев прибыль практически достигла 1 трлн рублей", - отмечается в материалах.

Согласно данным ЦБ, количество прибыльных банков в мае выросло с 221 до 234. При этом доля прибыльных кредитных организаций в активах сектора по итогам пяти месяцев осталась на уровне 97%, указали в регуляторе.

Кроме того, в Банке России напомнили, что в течение мая у четырех кредитных организаций были отозваны лицензии, еще у одного банка лицензия была аннулирована по причине добровольной ликвидации. Совокупная доля этих пяти банков составляет менее 0,1% активов сектора.

Прибыль российских банков в 2021 году

Притом прибыль банков в России по итогам 2021 года в случае отсутствия неожиданных шоков на рынке может составить около 2 трлн рублей.