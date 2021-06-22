Биткойн снизился более чем на 10%

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Биткойн в ходе торговой сессии во вторник снижался до $31,909 тыс. (-10,33%), свидетельствуют данные площадки Coindesk на 00:19 мск.

Согласно данным на 00:25 мск, курс биткойна находился на уровне $32,135 тыс. (-9,7%).

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.

Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 г. ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткойна отмечен лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, в настоящее время большая часть биткойнов уже "добыта".