{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Биткойн снизился более чем на 10%

Курс криптовалюты находился на уровне $31,909 тыс.
© REDPIXEL.PL/Shutterstock/FOTODOM

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Биткойн в ходе торговой сессии во вторник снижался до $31,909 тыс. (-10,33%), свидетельствуют данные площадки Coindesk на 00:19 мск.

На эту тему
Кажется, твиты Илона Маска управляют курсом биткойна. Что вообще происходит?
Кажется, твиты Илона Маска управляют курсом биткойна.

Согласно данным на 00:25 мск, курс биткойна находился на уровне $32,135 тыс. (-9,7%).

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.

Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 г. ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткойна отмечен лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, в настоящее время большая часть биткойнов уже "добыта".

Теги
Россия
США считают, что шансов добиться остановки "Северного потока - 2" санкциями почти нет
По словам и.о. помощника госсекретаря Филипа Рикера, США намерены взаимодействовать с Германией дипломатическим путем и предпринимать шаги по снижению рисков, исходящих от трубопровода
Читать полностью