Azur Air возобновила полеты в Турцию

Россия возобновит полеты в девять стран. И увеличит число рейсов еще в несколько

"Аzur Air с сегодняшнего дня начала совершать рейсы по курортным направлениям Турции. Полеты выполняются на курорты Антальи, Бодрума и Даламана на регулярной и чартерной основе", - отметил в компании.

С 22 июня Россия и Турция в полном объеме возобновили авиасообщение, ограниченное в середине апреля из-за новой волны пандемии в Турции.

Как сообщалось ранее, с 25 июня "Аэрофлот" планирует увеличить частоту полетов с двух раз в неделю до двух рейсов в день. Также с 25 июня национальная авиакомпания запустит рейсы из Москвы в Анталью, Даламан и Бордрум. Более того, в "Аэрофлоте" не исключили дальнейшего увеличения количества рейсов в Турцию в зависимости от спроса и загрузки рейсов. С 1 июля лоукостер "Победа" планирует возобновить рейсы в Анталью, перевозчик будет использовать сразу два местных аэропорта - Антальи и соседнего города Газипаша. Рейсы будут выполняться ежедневно. С 10 июля возобновит полетную программу и S7: компания запустит ежедневно рейсы Москва - Анталья. Крупнейший частный перевозчик в России также заявил о планах анонсировать в ближайшее время и другие рейсы в Турцию. На прошлой неделе о планах возобновить полеты в Турцию сообщили Royal Flight и Utair.