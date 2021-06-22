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Ситуация в Крыму после сильных ливней

На востоке Крыма после подтоплений погибли посевы на 122 га

Сумма ущерба, предварительно, составляет свыше 2 млн рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июня. /ТАСС/. Гибель посевов на площади 122 га зафиксировали на востоке Крыма после подтоплений из-за ливней, прошедших с 16 по 20 июня, сообщил во вторник на своей странице в Facebook вице-премьер республики - министр сельского хозяйства Андрей Рюмшин.

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"Из-за чрезвычайной ситуации нанесен ущерб четырем сельскохозяйственным предприятиям, расположенным в четырех сельских поселениях: Октябрьское, Багеровское, Войковское и Чистопольское. Предварительная сумма ущерба составляет более 2 млн рублей, гибель посевов произошла на площади 122 га", - написал Рюмшин.

Он уточнил, что "[выявлено] полегание растений, надломление стеблей, оголенные участки посевов, вымытые потоками воды, а также потопление посевов: уровень воды составил от 2 до 15 см". "На данный момент Минсельхоз Крыма формирует информацию для объявления чрезвычайной ситуации на пострадавших сельхозугодиях, чтобы подсчитать и возместить причиненный хозяйствам ущерб", - добавил Рюмшин.

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РоссияКрымСитуация в Крыму после сильных ливней
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