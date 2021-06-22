Bloomberg: потребность Европы в российском газе растет на фоне сокращения запасов

НЬЮ-ЙОРК, 22 июня. /ТАСС/. Потребность Европы в поставках российского газа растет на фоне сокращения запасов и достигнет грядущей зимой высочайших за несколько лет показателей. С такой оценкой выступило во вторник агентство деловых новостей Bloomberg, ссылаясь на оценки специалистов.

Агентство приводит данные Gas Infrastructure Europe, согласно которым, запасы газа в Европе на данный момент на 25% ниже показателей, считающихся нормальными для этого времени года. При этом специалисты американского банка Citigroup считают, что к началу отопительного сезона уровень газа в хранилищах будет находиться на самом низком за последние пять лет уровне. Это вызвано отчасти тем, что большинство поставок сжиженного природного газа (СПГ) уходят в данный момент в страны Азии для обеспечения потребностей Китая и Индии, указывает агентство, а также тем, что поставки газа и стран Северной Европы упали до наиболее низких показателей с января.

По мнению Bloomberg, "это способствовало тому, что Европа оказалась еще более зависима от России". "Снижение напряженности на европейском рынке, который и без того столкнулся с наиболее высокими ценами с 2008 года, может таким образом зависеть от "Северного потока - 2" - соединяющего Россию с Германией трубопровода, [в строительстве которого] наблюдаются задержки, вызванные санкциями США", - отмечает агентство.

Bloomberg также цитирует вице-президента консалтинговой компании Wood Mackenzie Массимо Ди Одоардо, который отметил, что в случае, если "Северный поток - 2" не будет запущен к началу отопительного сезона, а Россия не увеличит транзит газа в Европу через Украину, это может "грозить ростом цен" для европейских потребителей. "Я сомневаюсь, что последуют отключения, но на данный момент зимний период обещает быть непростым", - указал он.

"Северный поток - 2"

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. С декабря 2020 года строительство газопровода было возобновлено после годовой паузы.