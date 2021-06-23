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Пандемия COVID-19

"Деловая Россия" предложила исключить рестораны при отелях из "бесковидных" заведений

В случае их закрытия гости столицы будут не в состоянии даже позавтракать, указал президент бизнес-объединения Павел Титов

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Бизнес-объединение "Деловая Россия" предложило исключить рестораны при отелях из числа заведений столичного общепита, которые с 28 июня станут "антиковидными". Такое мнение в среду ТАСС высказал президент "Деловой России" Павел Титов.

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"Мы хотели очень отметить перед региональными властями то, что надо, скорее всего, исключить из этого рестораны при отелях, поскольку приезжие гости столицы будут не в состоянии даже позавтракать, если закроют рестораны при отелях. Поэтому хотели отметить, что здесь должна быть такая техническая поправка, достаточно важная. <…> Если этого не сделать, тогда мы ставим под удар достаточно серьезный не просто отрасль ресторанов и отелей, но и в общем-то приезжих, которые могут оказаться вообще не у дел - им надо где-то питаться", - сказал он.

По словам руководителя департамента информационных технологий Эдуарда Лысенко, иностранцы, а также приехавшие в Москву жители других регионов России смогут получить QR-код для посещения в столице "бесковидных" ресторанов на mos.ru, если сдадут ПЦР-тест, но исключительно в московских клиниках.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссияПандемия COVID-19
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