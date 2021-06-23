"Деловая Россия" предложила исключить рестораны при отелях из "бесковидных" заведений

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Бизнес-объединение "Деловая Россия" предложило исключить рестораны при отелях из числа заведений столичного общепита, которые с 28 июня станут "антиковидными". Такое мнение в среду ТАСС высказал президент "Деловой России" Павел Титов.
"Мы хотели очень отметить перед региональными властями то, что надо, скорее всего, исключить из этого рестораны при отелях, поскольку приезжие гости столицы будут не в состоянии даже позавтракать, если закроют рестораны при отелях. Поэтому хотели отметить, что здесь должна быть такая техническая поправка, достаточно важная. <…> Если этого не сделать, тогда мы ставим под удар достаточно серьезный не просто отрасль ресторанов и отелей, но и в общем-то приезжих, которые могут оказаться вообще не у дел - им надо где-то питаться", - сказал он.
По словам руководителя департамента информационных технологий Эдуарда Лысенко, иностранцы, а также приехавшие в Москву жители других регионов России смогут получить QR-код для посещения в столице "бесковидных" ресторанов на mos.ru, если сдадут ПЦР-тест, но исключительно в московских клиниках.