ФАС не нашла рисков ограничения конкуренции в сделке по покупке "Евробетона"

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) установила, что сделка по покупке "Л2-Девелопмент" акций АО "Евробетон" не приведет к ограничению конкуренции, говорится в сообщении ведомства.

"Л2-Девелопмент" может приобрести акции АО "Евробетон". ФАС установила, что сделка не приведет к ограничению конкуренции", - говорится в сообщении.

По данным ФАС, покупка позволит "Л2-Девелопмент" управлять предпринимательской деятельностью ряда организаций, входящих в группу лиц АО "Евробетон": ООО "Евробетон", ООО "Волгострой", ООО "Стройрегион-трейд ЕК", ООО "Лобское-5", ООО "Пром-актив", ООО "Русонега", ООО "Геоперспектива", ООО "Цемент-сервис МР" и АО "Спецстройбетон ЖБИ № 17".

Ранее ФАС продлила на два месяца срок рассмотрения ходатайств о приобретении АО "Евроцемент груп", АО "Евробетон" и АО "Компания "Ростопэнерго". Антимонопольная служба указала, что ФАС для принятия решения необходимо получить от организаций дополнительную информацию, в том числе в связи с тем, что некоторые участники аукциона уже владеют предприятиями в цементной отрасли.

2 апреля антимонопольная служба сообщила, что получила ходатайства о приобретении АО "Евроцемент груп", а также АО "Евробетон" и АО "Компания "Ростопэнерго".

О сделке

Сбербанк 2 апреля сообщил, что завершился последний этап открытой конкурсной процедуры по продаже активов ГК "Евроцемент" на площадке Российского аукционного дома. В контур сделки входят требования Сбербанка по кредитным и иным соглашениям, пакет 100% акций компании GFI Investments Limited, пакет 4% акций компании Eurocement Holding AG, а также требования ООО "Сбербанк Инвестиции" по договорам цессии к GFI Investments Limited от ООО "Сбербанк инвестиции".

"Сбер" консолидировал 100% акций головной компании группы "Евроцемент" в октябре 2020 г.