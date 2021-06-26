Между Мраморным и Черным морями. Турция начала строительство канала "Стамбул"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в субботу заложил первый камень проекта строительства одного из мостов через новый судоходный канал между Мраморным и Черным морями. Это отправная точка фактической реализации этого мегапроекта Эрдогана - канала "Стамбул".

Какзалось бы, появится новая судоходная артерия, более прямой и удобный путь между морями, которым будет пользоваться мировое торговое сообщество. Однако прокладывание канала ставит вопросы относительно будущего конвенции Монтрё о статусе проливов. По крайней мере, этим обеспокоены как многие международные эксперты, так и руководители некоторых стран, в том числе и российская сторона.

Аргументация основывается на том, что новый канал "вклинивается" в маршрут Дарданеллы - Мраморное море - Босфор. О том, что этот путь можно юридически трактовать как единый и неделимый маршрут, говорится в тексте самой конвенции Монтрё. Таким образом, с появлением еще одной судоходной артерии на этом маршруте возникает прецедент. Посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов в апреле говорил именно об этом, что требования Монтрё не должны отмениться и даже будут применимы к каналу "Стамбул".

Между тем сам Эрдоган уже не раз заявлял, что Монтрё останется нетронутой, но ее требования не будут распространяться на новый канал. Это и беспокоит экспертов и политиков. Если канал не будет связан с Монтрё, то как он будет оформлен юридически в соответствии с международными нормами? В Анкара пока не дает ответа на этот вопрос.