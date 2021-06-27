Сбербанк сообщил об устранении сбоя в работе онлайн-приложения

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Сбербанк сообщил об устранении сбоя в работе приложения "Сбербанк онлайн", все системы работают в штатном режиме. Об этом ТАСС сообщил представитель в пресс-службе кредитной организации.

"Сегодня в течение непродолжительного времени по техническим причинам ряд клиентов могли сталкиваться с трудностями входа и проведением операций с использованием мобильного приложения "Сбербанк онлайн". Сейчас все сервисы работают в штатном режиме. Приносим свои извинения за доставленные неудобства", - сообщили в банке.

По данным сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, в 10:19 мск было зафиксировано 416 отзывов о некорректной работе приложения "Сбербанк онлайн". В частности, 90% пользователей жаловались, что не могут войти в систему, 5% не смогли перевести средства, еще 5% отмечали сбой всех сервисов.

Наиболее активно о неполадках сообщали в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Саратове и Ярославле.