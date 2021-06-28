Омбудсмен предложил продлить работу летних веранд в Москве без проверки QR-кодов

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в Москве Сергей Миронов предложил продлить режим работы летних веранд без проверки QR-кодов после 12 июля. Об этом он сообщил в понедельник на онлайн-конференции в ТАСС.

С 28 июня посещать заведения общепита в Москве могут только привившиеся от ковида, переболевшие им в течение шести последних месяцев либо имеющие отрицательный тест на коронавирус, действительный в течение трех дней. Для подтверждения на входе придется предъявлять специальный QR-код. При этом летние веранды и сезонные кафе в Москве до 12 июля будут открыты для посещения без предъявления QR-кодов.

"Нужен индивидуальной подход к поддержке, без нее они [рестораны] не выживут. Летние веранды - это поддержка, но их мало. И, я думаю, мы дальше будем разговаривать с правительством Москвы о продлении работы веранд после 12 числа", - сказал Миронов.

По его словам, основные потери из-за работы в "бесковидном" режиме будут у гастрономических ресторанов. Он считает, что проверки QR-кодов могут снизить поток гостей в такие заведения на 80%. "Но если поток снижается хотя бы 30%, то нормальный ресторан перестает быть рентабельным. И большинству ресторанов гастрономических, я думаю, что проще закрыться, удар придется именно по ним", - заключил омбудсмен.

Как ранее сообщалось, с апреля в Москве начали работать 3 тыс. летних веранд. В среднем в столице каждый год добавляется 500 новых веранд при ресторанах.