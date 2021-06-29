Силуанов: экономическая политика России должна выйти на долгосрочный устойчивый рост

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Экономическая политика России должна адаптироваться к последствиям пандемии и выйти на долгосрочный устойчивый рост, говорится в статье министра финансов Антона Силуанова "Повышение потенциала российской экономики в условиях глобальных посткризисных изменений" в журнале "Финансы" .

"Российская экономическая политика должна соответствующим образом подстроиться к глобальным изменениям - адаптироваться к последствиям пандемии и выйти на долгосрочный устойчивый рост, обеспечивающий последовательное повышение качества жизни населения. В этом контексте ключевой остается задача содействия достижению национальных целей развития страны", - отмечается в статье.

Среди основных приоритетов, по словам Силуанова, - обеспечение качественной медицинской помощи (защита здоровья граждан, повышение средней продолжительности жизни), восстановление и рост реальных доходов граждан (прежде всего снижение бедности и поддержка наиболее уязвимых слоев населения), выравнивание возможностей в получении образования (строительство и оснащение образовательных учреждений, повышение уровня квалификации педагогов, увеличение бюджетных мест в вузах), создание комфортной среды для жизни и экономической деятельности (развитие общественной инфраструктуры, улучшение инвестиционного климата, стимулирование предпринимательской активности).

На обеспечение этих задач направлены структурные изменения российской бюджетной политики как в части совершенствования налоговой системы, так и в части изменения структуры, повышения результативности расходов (в том числе налоговых). "Так, в 2020 году был реализован фискально нейтральный налоговый маневр, предполагающий снижение налоговой нагрузки на малый и средний бизнес (снижение страховых взносов почти вдвое) и IT-сектор (снижение эффективной ставки страховых взносов до уровня примерно 5% и налога на прибыль до 3%) с одновременным повышением эффективности налоговых льгот в нефтедобыче, установлением более справедливого налогообложения природной ренты при добыче ряда твердых полезных ископаемых, принятием мер по деофшоризации и изменению налогообложения доходов физических лиц", - напомнил глава Минфина.

Он добавил, что правительство работает над стратегическими инициативами, которые будут включать экономическое развитие, повышение благополучия людей и обеспечение комфортной среды. "Также правительство РФ работает над стратегическими инициативами, которые будут включать экономическое развитие, повышение благополучия людей, обеспечение комфортной среды. В частности, будет предусмотрено расширение сектора высокотехнологичной экономики, агрессивное развитие инфраструктуры, формирование нового общественного договора, укрепление клиентоцентричной ориентации государства, активизация национальной инновационной системы. При этом речь идет о создании механизмов, обеспечивающих долгосрочное развитие", - уточнил Силуанов.