Недельная инфляция в России ускорилась до 0,23%

С начала года потребительские цены выросли на 4,13%. В годовом выражении инфляция на 28 июня 2021 года (согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за этот и прошлый год на аналогичные даты) составила 6,43%.

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Инфляция в России за период с 22 по 28 июня 2021 года составила 0,23%, следует из данных Росстата.

В Росстате поясняют, что на ускорение недельной инфляции повлиял рост цен на товары с высокой долей в структуре потребительских расходов населения, а также учет влияния цен и товаров, не включенных в еженедельный мониторинг средних цен. Так, на неделе с 22 по 28 июня Росстат учел последствия роста цен, в том числе, на строительные материалы, железнодорожные билеты и зарубежный туризм, которые отслеживаются Росстатом в ежемесячном режиме.

"Дооценка изменения цен, в том числе на строительные материалы, оказала влияние на удорожание всех товаров непродовольственной части набора, наблюдаемых в рамках ежемесячного обследования. В результате темпы роста цен на эту группу непродовольственных товаров увеличились до 0,3%", - поясняют в Росстате. Кроме того, дооценка роста цен на услуги железнодорожного транспорта и зарубежного туризма увеличила темпы роста на все виды услуг, не охваченные в еженедельном режиме, до 0,42%.

Продовольственные товары

За период с 22 по 28 июня выросли цены на свинину, баранину, маргарин, молоко пастеризованное, сметану, соль, обеды в столовых, кафе, закусочных (кроме столовых в организациях) - на 0,3%, говядину, консервы мясные, колбасу полукопченую и варено-копченую, рыбу мороженую, муку пшеничную, крупу гречневую, рис, макаронные изделия, печенье, смеси сухие молочные для детского питания, водку - на 0,2%, сосиски, сардельки, масло сливочное, хлеб, вермишель, консервы овощные для детского питания - на 0,1%.

Цены на масло подсолнечное и сахар в среднем по России увеличились на 0,1%. Цены на мясо кур в среднем по стране не изменились, яйца куриные в среднем по стране подешевели на 1,8%. Цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 0,5%, в том числе на морковь - на 7,7%, картофель - на 3,4%, капусту белокочанную - на 2,8%. В то же время цены на огурцы снизились на 6,8%, помидоры - на 3,1%, лук репчатый - на 0,6%.

Цены на консервы мясные для детского питания снизились на 0,5%, молоко стерилизованное, пшено и чай черный - на 0,1%.

Непродовольственные товары

В группе наблюдаемых медикаментов подорожали: валидол - на 0,4%, корвалол и метамизол натрия (анальгин отечественный) - на 0,2%. Цены на нимесулид и комбинированные анальгетики снизились на 0,2%, аллохол - на 0,1%. Из отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости подорожали: спички - на 0,6%, подгузники детские - на 0,5%, мыло хозяйственное, порошок стиральный и паста зубная - на 0,3%, пеленки для новорожденных и щетки зубные - на 0,2%, бумага туалетная, прокладки женские, сухие корма для домашних животных - на 0,1%.

Из остальных непродовольственных товаров выросли цены: на электропылесосы - на 1,4%, сигареты с фильтром отечественные - на 0,5%, кроссовки для взрослых, майки, футболки мужские - на 0,2%, телевизоры, смартфоны, футболки детские - на 0,1%.

Цены на бензин автомобильный выросли на 0,1%, дизельное топливо - на 0,2%.

Цены на проживание в гостиницах с 1 звездой или мотелях выросли на 2,2%, с 2 звездами - на 2%, в хостелах - на 1,5%, путевки в санатории, дома отдыха, пансионаты - на 0,2%. Цены на проживание в гостиницах с 3 звездами снизились на 1,3%, с 4 и 5 звездами - на 4,1%.

Стоимость бензина

Цена бензина с 22 по 28 июня выросла на 0,08%. В целом по июню рост стоимости бензина также был ниже уровня инфляции (0,56% против 0,63%), но с начала года цена выросла на 4,42%, что выше инфляции в 4,13%.