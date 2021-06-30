В "Яндекс Go" заявили, что не допускают к заказам таксистов со стажем менее трех лет

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. "Яндекс Go" не допускает таксистов со стажем менее трех лет к выполнению заказов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Вопрос допуска водителей к перевозкам регулируется федеральным законом, в котором прописаны четкие требования. Мы соблюдаем все требования законодательства и не допускаем к выполнению заказов партнеров, которые не проходят по регламенту, в том числе по стажу вождения. Сейчас работать в такси можно при наличии российского, киргизского, белорусского и казахстанского водительского удостоверения, а также при наличии стажа вождения не менее трех лет", - отметили в компании.

В пресс-службе добавили, что "Яндекс.Такси" уже ограничивает доступ водителей к заказам, если те превысили допустимое время пребывания за рулем. "Мы рассчитываем, что новый закон о такси будет учитывать все актуальные изменения, например, самозанятых и сбалансированный подход к ответственности всех участников рынка", - пояснили в компании.

Ранее глава ГИБДД Михаил Черников в интервью газете "Аргументы и факты" сообщил, что Госавтоинспекция предлагает запретить пользоваться агрегатором водителям такси, чей стаж менее трех лет.