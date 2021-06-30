В ФРГ назвали целью дискуссий с США по "Северному потоку - 2" недопущение вреда Украине

ВАШИНГТОН, 30 июня. /ТАСС/. Переговоры Вашингтона и Берлина по газопроводу "Северный поток - 2" направлены на то, чтобы не допустить попадания Украины и других стран Центральной и Восточной Европы "в невыгодное положение" в связи с этим проектом. Об этом заявила в среду министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, выступая на конференции в Германском фонде Маршалла (организация признана нежелательной в России) в Вашингтоне.

"Как я понимаю, эти переговоры между германской и американской сторонами, эти переговоры проводятся для того, чтобы Украина, а также другие страны Центральной и Восточной Европы не оказались в невыгодном положении в связи с "Северным потоком - 2" и не могли подвергаться шантажу", - заявила Крамп-Карренбауэр, находящаяся с визитом в Вашингтоне. Министр говорила на немецком языке, на английский ее слова передавал переводчик.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. С декабря 2020 года строительство газопровода было возобновлено после годовой паузы.

Российская сторона ранее неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выражал недоумение попытками ряда стран обусловить судьбу газопровода политически мотивированными обстоятельствами.

Германия поддерживает проект, считая его экономическим, но настаивает на том, чтобы роль транзитера российского газа сохранила Украина.