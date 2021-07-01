Хуснуллин поручил в течение недели направить в регионы 30 млрд рублей на ремонт дорог

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Вице-премьер Марат Хуснуллин поручил в недельный срок довести 30 млрд рублей на ремонт дорог регионам России. Об этом он заявил на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию, сообщает пресс-служба правительства РФ.

"Марат Хуснуллин сообщил, что эти средства позволят в 2021 году провести ремонт 2 тыс. км автомобильных дорог в 84 регионах и поручил в недельный срок довести финансирование до субъектов и оперативно приступить к работам", - говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина заявил, что правительство по поручению президента РФ дополнительно направит 30 млрд рублей на ремонт 2 тыс. км дорог почти во всех регионах страны. 30 июня во время ежегодной прямой линии президент России Владимир Путин отметил, что федеральные трассы в России на 85% приведены в нормативное состояние, а к 2024 году должны быть приведены в нормативное состояние 50% региональных трасс.