Комитет Конгресса США одобрил поправку против отказа от санкций в отношении Nord Stream 2

ВАШИНГТОН, 1 июля. /ТАСС/. Комитет по ассигнованиям Палаты представителей США в четверг одобрил поправку, которая должна аннулировать решение американской администрации об отказе от санкций в отношении трубопровода (Nord Stream 2) "Северный поток - 2". Трансляция голосования велась на сайте комитета.

"Эта поправка аннулирует решение об отказе от санкций в отношении "Северного потока - 2" в 2022 финансовом году", - пояснила автор инициативы Марси Каптур (демократ от штата Огайо).

Поправка была включена в законопроект о выделении средств на деятельность Госдепартамента на 2022 финансовый год. Она была одобрена единогласно. Текст законопроекта еще предстоит рассмотреть Палате представителей полного состава, а также Сенату, прежде чем он поступит на стол президента.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. С декабря 2020 года строительство газопровода было возобновлено после годовой паузы.

США 21 мая внесли в свои санкционные списки 13 судов и три российские организации, принимающие участие в строительстве "Северного потока - 2". Госсекретарь США Энтони Блинкен 19 мая подтвердил, что Вашингтон отказался от рестрикций в отношении Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига. По словам шефа американской дипломатии, это решение отвечает национальным интересам США.

Российская сторона ранее неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выражал недоумение попытками ряда стран обусловить судьбу газопровода политически мотивированными обстоятельствами.

Германия поддерживает проект, считая его экономическим.