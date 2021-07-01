{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Комитет Конгресса США одобрил поправку против отказа от санкций в отношении Nord Stream 2

Поправку включили в законопроект о выделении средств на деятельность Госдепартамента на 2022 финансовый год

ВАШИНГТОН, 1 июля. /ТАСС/. Комитет по ассигнованиям Палаты представителей США в четверг одобрил поправку, которая должна аннулировать решение американской администрации об отказе от санкций в отношении трубопровода (Nord Stream 2) "Северный поток - 2". Трансляция голосования велась на сайте комитета.

На эту тему
Кому мешает газопровод "Северный поток — 2"
Кому мешает газопровод "Северный поток — 2"

"Эта поправка аннулирует решение об отказе от санкций в отношении "Северного потока - 2" в 2022 финансовом году", - пояснила автор инициативы Марси Каптур (демократ от штата Огайо).

Поправка была включена в законопроект о выделении средств на деятельность Госдепартамента на 2022 финансовый год. Она была одобрена единогласно. Текст законопроекта еще предстоит рассмотреть Палате представителей полного состава, а также Сенату, прежде чем он поступит на стол президента.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. С декабря 2020 года строительство газопровода было возобновлено после годовой паузы.

США 21 мая внесли в свои санкционные списки 13 судов и три российские организации, принимающие участие в строительстве "Северного потока - 2". Госсекретарь США Энтони Блинкен 19 мая подтвердил, что Вашингтон отказался от рестрикций в отношении Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига. По словам шефа американской дипломатии, это решение отвечает национальным интересам США.

Российская сторона ранее неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выражал недоумение попытками ряда стран обусловить судьбу газопровода политически мотивированными обстоятельствами.

Германия поддерживает проект, считая его экономическим.

Теги
США
МВФ улучшил прогноз по росту ВВП США в 2021 году до рекордных 7%
Читать полностью