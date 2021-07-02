ВЭБ.РФ создаст центр законодательных инициатив для улучшения инвестдеятельности в России

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. ВЭБ.РФ создаст центр законодательных инициатив, задачей которого станет разработка передовых регуляторных практик и предоставление экспертизы, что поможет совершенствовать правовую базу для инвестиционной деятельности, сообщила пресс-служба госкорпорации.

"В ВЭБ.РФ создается центр законодательных инициатив. Как ведущий институт развития мы участвуем в реализации важных инвестиционных проектов, взаимодействуем с коммерческими банками, промышленными и инфраструктурными компаниями, стартапами, малым и средними предприятиями. Этот обширный партнерский опыт позволяет нам получать обратную связь от инвесторов, выявлять, какие регуляторные нормы благоприятствуют успешному ведению предпринимательской деятельности, а какие - наоборот", - сообщила пресс-службагоскорпорации.

В ВЭБ.РФ подчеркнули, что создаваемая структура аккумулирует экспертизу по таким направлениям, как ESG-повестка, инструменты ГЧП, инфраструктурные и социальные инвестиции.

Сообщается, что ключевой задачей центра станет разработка передовых регуляторных практик и предоставление экспертизы, которая поможет совершенствовать правовую базу для инвестиционной деятельности.

Возглавит работу центра Татьяна Медведева, эксперт в сфере корпоративного права и регулирования финансовых рынков.

Новая схема координации институтов развития

Накануне президент России Владимир Путин подписал закон, закрепляющий новую схему координации институтов развития под эгидой ВЭБ.РФ и роль социального предпринимательства в деятельности этой госкорпорации. Поправки были инициированы правительством для централизации управления институтами развития и повышения эффективности решения задач, поставленных перед ними государством.

Согласно новому закону, ВЭБ.РФ будет, в частности, определять стратегию и основные направления деятельности институтов развития, поддерживать их финансами и гарантиями, формировать стандарты политики управления рисками и временно свободными средствами и так далее.

Как пояснили ТАСС в ВЭБ.РФ, закон призван обеспечить единую стратегию и направление развития организаций под управлением госкорпорации. "Принципиально, что повышение качества жизни людей законодательно закрепляется в качестве одной из целей нашей деятельности. Предусмотрено, что наша предпринимательская деятельность сфокусирована на решении задач устойчивого развития и должна приводить к позитивным эффектам для общества и окружающей среды", - отметили в ВЭБ.РФ.