Минпромторг: концерны, не имеющие площадок в России, могут запустить сборку электромобилей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Сборку электромобилей в России могут запустить производители, не имеющие на данный момент мощностей в России. Об этом в интервью ТАСС в рамках форума "Иннопром" сообщил директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ Денис Пак. По его словам, министерство может договориться с автоконцернами о локализации сборки уже в этом году.

"Минпромторг ведет переговоры с рядом крупнейших концернов (о локализации сборки в России) - не хотел бы сейчас озвучивать конкретные компании, чтобы не раскрывать их стратегии, потому что через некоторое время они сами более подробно расскажут о возможностях локализации", - сказал он, отметив, что переговоры ведутся, как с теми, у кого уже есть мощности в России, так и с теми производителями, которые пока не запускали сборку своих автомобилей в стране.

"Я думаю, что в этом году", - сказал Пак, отвечая на вопрос о том, когда можно ожидать окончания переговоров с компаниями.

Ранее в интервью ТАСС министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил, что иностранные концерны, работающие в России, изучают возможность выпуска электромобилей в РФ. Минпромторг также планирует заключать специнвестконтракты по комплектующим электромашин.