Минфин не рассматривает изменения в системе начисления страховых взносов

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Минфин РФ на текущий момент не рассматривает изменения в системе начисления страховых взносов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минфина.

"На данный момент изменения в системе начисления страховых взносов не рассматриваются", - отметили в пресс-службе.

Ранее издание Forbes сообщило, что Минфин РФ подготовил предложения в рамках так называемой донастройки налоговой системы, включив в них повышение страховых взносов с зарплат свыше 122 тыс. рублей, расширение налогооблагаемой базы для дорогого имущества и снижение порога беспошлинной торговли.