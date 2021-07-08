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В Tez Tour заявили, что условия по чартерам в Египет могут определить в течение 3-4 недель

Отмена указа президентом является важным шагом на пути к открытию полноценного авиасообщения с Египтом, отметили в пресс-службе туроператора

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Условия и объемы чартерной перевозки из России на курорты Египта могут быть определены в течение 3-4 недель. Такой прогноз огласили ТАСС в пресс-службе туроператора Tez Tour.

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"Произошедшая отмена указа президентом является важным шагом на пути к открытию полноценного авиасообщения с Египтом. Следующим этапом станет работа по части авиации в заключении договоров, и затем в координации с оперативным штабом будут определены объемы и условия возобновления авиасообщения. По прогнозам Tez Tour, на это уйдет порядка 3-4 недель", - отметили в компании.

После завершения всех необходимых процедур компетентными органами РФ Tez Tour будет готов предложить туры в Египет на базе чартерной программы с вылетами из нескольких городов России, сообщили в пресс-службе туроператора.

Ранее президент России Владимир Путин отменил действие указа 2015 года о запрете на полеты российских авиакомпаний на египетские курорты. Также отменена рекомендация не продавать туры на египетские курорты.

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