"Уральские авиалинии" рассмотрят возможность запуска чартерных рейсов в Египет

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" не исключает возможности запуска чартерных рейсов на курорты Египта, сообщили ТАСС в пресс-службе компании в четверг.

Ранее сообщалось, что 8 июля президент Владимир Путин отменил действие указа 2015 года о запрете на полеты российских авиакомпаний на египетские курорты.

"Допуски на полеты у авиакомпании есть. Готовы рассмотреть возможность запуска рейсов", - говорится в сообщении.

Авиасообщение между РФ и Египтом было полностью прервано в ноябре 2015 года после катастрофы на Синае самолета российской компании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт. До сих пор чартерное авиасообщение с египетскими курортными зонами до сих пор оставалось закрытым.

"Уральские авиалинии" являются одной из крупнейших российских авиакомпаний. География полетов насчитывает более 200 направлений. Авиакомпания эксплуатирует 50 авиалайнеров на условиях операционного лизинга. В 2020 году "Уральские авиалинии" перевезли 5,6 млн пассажиров, что на 41% меньше, чем в 2019 году. Чистый убыток авиакомпании за 2020 год составил 5,8 млрд рублей против 2,1 млрд рублей прибыли в 2019 году.