В МЭР сообщили, что в России создали законодательную систему управления выбросами СО2

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Законодательная система управления выбросами СО2 впервые создана в России, соответствующий законопроект внесен в правительство РФ. Об этом ТАСС сообщили в Минэкономразвития.

"В России впервые создана законодательная система управления выбросами СО2. Законопроект о введении экспериментального углеродного регулирования внесен в правительство. Законопроект подготовлен Минэкономразвития России в рамках реализации дорожной карты по проведению эксперимента в Сахалинской области", - сказали в министерстве.

Отмечается, что цель эксперимента состоит в достижении углеродной нейтральности на территории Сахалинской области. Достичь этой цели региону позволят специальные меры углеродного регулирования - инвентаризация и система квотирования выбросов парниковых газов, а также торговля квотами. "Квотирование будет распространяться на крупнейшие эмитенты. При этом порог регулируемых организаций составит на первом этапе 50 тыс. тонн эквивалента СО2 в год, что в три раза ниже общероссийского критерия, предусмотренного Федеральным законом "Об ограничении выбросов парниковых газов", - подчеркнули в Минэкономразвития.

Перспективы эксперимента

По данным министерства, углеродной нейтральности на территории Сахалинской области планируется достичь уже в 2025 году. В настоящее время в регионе завершается добровольная инвентаризация выбросов парниковых газов, на основе которой будут определены ключевые эмитенты выбросов и траектория достижения углеродной нейтральности. При этом параллельно правительством Сахалинской области ведется работа по сбору предложений заинтересованных организаций и формируется перечень приоритетных климатических проектов. Регистрация первых результатов климатических проектов ожидается в июле 2022 года, отмечают в Минэкономразвития.

Предполагается, что конструкция законопроекта позволит постепенно расширять географию эксперимента. Ожидается, что к эксперименту будут присоединяться другие регионы, в числе которых Калининградская область.

В эксперименте будет интересно участвовать также инвесторам зеленых проектов и компаниям, которые заявляют о своем ответственном отношении к снижению выбросов парниковых газов, добавляют в министерстве.

Как ранее сообщал министр экономического развития России Максим Решетников, эксперимент позволит апробировать более жесткое углеродное регулирование по сравнению с базовым климатическим законом и создать необходимую инфраструктуру, это необходимо для паритетного взаимодействия с зарубежными системами торговли выбросам.

Значение эксперимента

Как отмечает первый заместитель председателя ВЭБ.РФ Алексей Мирошниченко, снижение выбросов и защита окружающей среды - цель всех государств мира, подписавших Парижское соглашение по климату. "Достижение углеродной нейтральности на территории Сахалина - первый амбициозный шаг в этом направлении для России, и от того, насколько будет успешен этот эксперимент, зависит скорость внедрения подобных механизмов на остальной территории страны", - подчеркнул Мирошниченко.

По его мнению, необходимо постепенно готовить субъекты и компании к повышенным требованиям рынка к экологичности и переходу на новые технологии. "Это требование времени, оно соответствует потребностям граждан страны, мировой практике и политике наших ключевых торговых партнеров. В этой логике формировалась разработанная нами система зеленого финансирования, в этой же логике развивается и Сахалинский эксперимент", - добавляет первый заместитель председателя ВЭБ.РФ.

Доцент кафедры "Фондовые рынки и финансовый инжиниринг" Факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов в свою очередь отмечает, что все страны принимают меры по углеродному регулированию, при этом многие выступают с инициативой введения дополнительного трансграничного налога для продукции тех государств, где не выстроена система контроля за углеродными выбросами. "Само углеродное регулирование при этом даже в развитых странах находится в стадии становления, единых стандартов пока нет. Очень важно не только вовремя присоединиться к этому процессу, но и создать собственную систему регулирования, учитывающую интересы нашей страны. Если эта система будет учитывать также и международные тренды, мы можем получить позитивную реакцию международного сообщества на нее. На Сахалине низкая плотность населения, большая площадь лесов, достаточно развита индустрия добычи углеводородов - выбор пилотного региона выглядит логично и грамотно", - добавляет Хестанов.

Старший менеджер группы по оказанию услуг в области корпоративного управления и устойчивого развития КПМГ в России и СНГ Владимир Лукин считает, что принятие закона об ограничении выбросов парниковых газов так же, как и внесение на рассмотрения законопроекта о проведении эксперимента на территории Сахалинской области, можно считать важнейшим событием в области устойчивого развития, поскольку впервые в России в область законодательного регулирования введены выбросы парниковых газов.

По его словам, указанная мера своевременна, так как климатическая повестка давно уже перестала быть выражением обеспокоенности общественности экологическими проблемами и перешла в разряд инструментов достижения внешнеполитических целей. "Особенностью Российской Федерации является огромный (по нашим оценкам - около 700 млн тонн эквивалента СО2 в год) потенциал сокращения выбросов и увеличения поглощений парниковых газов. Насущной задачей национального углеродного регулирования является создание наиболее благоприятных условий для реализации данного потенциала, включая широкое использование рыночных механизмов финансирования климатических проектов и привлечения инвестиций. Таким образом мы имеем сейчас уникальную возможность превратить климатическую повестку из источника внешнеполитических рисков в мощный драйвер модернизации производства и экономического развития. Проводимый на Сахалине эксперимент позволит апробировать все существующие инструменты регулирования и выбрать из них те, которые наилучшим образом будут соответствовать поставленным задачам", - отмечает Лукин.