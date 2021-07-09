Песков заявил, что специалистам предстоит подготовить проект дорог до Тюмени и Челябинска

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Проекты строительства автомобильных трасс до Тюмени и Челябинска планируется подготовить после обсуждения в четверг этого вопроса с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом в пятницу журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Концептуальные планы развития дорожной сети, конечно, есть, и такие перспективные планы неоднократно обсуждались", - сказал представитель Кремля. По его словам, "пока это все на уровне крупного проекта". "Пока не было точных трассировок, этим будут заниматься уже сейчас, после вчерашнего обсуждения", - отметил Песков.

8 июля Путин принял участие в церемонии открытия движения по заключительному участку Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД). Там же президент обсудил с представителями правительства и регионов продление трассы Москва - Казань - Екатеринбург до Тюмени и Челябинска. Помощник главы государства Игорь Левитин в четверг сказал ТАСС, что ранее планы строительства автодорог на Тюмень и Челябинск прорабатывались с ориентиром ближе к 2030 году, но после обсуждения этого вопроса с Путиным специалисты обдумают, как ускорить процесс.

Проект трассы М-12 предусматривает строительство скоростной трассы протяженностью порядка 800 км, которая свяжет Московскую, Владимирскую, Нижегородскую области, республики Чувашия и Татарстан с сетью скоростных автомобильных дорог европейской части России (М-11 "Нева", ЦКАД, М-3 "Украина", М-1 "Беларусь", М-4 "Дон").

В апреле президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию заявил, что строящаяся автомобильная трасса из Москвы в Казань должна быть продлена до Екатеринбурга, а строительство всей трассы должно быть закончено до 2024 года. Ожидается, что время в пути по новой автодороге от Казани до Екатеринбурга сократится в два раза: с 14 до семи часов.

Общая протяженность участка Казань - Екатеринбург составит 800 км. Дорога пройдет по существующей трассе М-7 и частично будет бесплатной. Протяженность платных участков будущей трассы - 288 км (от Дюртюлей до Ачита).