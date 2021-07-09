Spiegel назвал варианты улаживания спора Германии и США по "Северному потоку - 2"

БЕРЛИН, 9 июля. /ТАСС/. Договоренности Германии и США по теме "Северного потока - 2", если будут достигнуты, могут предусматривать помощь Украине в энергетической сфере. Об этом сообщил в пятницу еженедельник Der Spiegel без указания источника.

Как пишет журнал, решить спор можно, если предложить Украине компенсацию, в случае если страна утратит роль транзитера газа. Также Берлин может предложить Киеву сотрудничество в сфере производства водорода. "Еще говорят о возможном обещании с германской стороны вложить миллиарды в ремонт абсолютно изношенной газотранспортной сети Украины", - говорится в статье.

"Северный поток - 2" - одна из спорных тем в отношениях Берлина и Вашингтона. Власти Германии ранее неоднократно говорили, что считают нужным достроить газопровод. Этот проект в Берлине считают экономическим, но настаивают на том, чтобы роль транзитера сохранила Украина. Вашингтон открыто выступает против строительства и пытается заблокировать проект. Кроме того, многие эксперты указывают, что США хотят поставлять в Европу больше собственного сжиженного газа, который значительно дороже российского трубопроводного.

Берлин и Вашингтон ведут закрытые переговоры по этой теме, содержание которых не раскрывается. Глава МИД ФРГ Хайко Маас ранее говорил, что рассчитывает на решения к августу. Он выразил надежду на то, что визит канцлера Ангелы Меркель в Вашингтон (14-16 июля) позволит сблизить позиции.

Российская сторона ранее неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выражал недоумение попытками ряда стран обусловить судьбу газопровода политически мотивированными обстоятельствами.