Путин назвал власти Украины виновниками того, что страна стала беднейшей в Европе

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Украинское руководство, "пустившее на ветер достижения поколений", само виновато в том, что страна стала беднейшей в Европе. Такое мнение президент РФ Владимир Путин выразил в своей статье "Об историческом единстве русских и украинцев", опубликованной в понедельник на сайте Кремля.

"По данным МВФ, в 2019 году, еще до эпидемии коронавируса, уровень подушевого ВВП Украины составил меньше $4 тыс. Это ниже Республики Албании, Республики Молдовы и непризнанного Косова. Украина сейчас - беднейшая страна Европы", - подчеркнул Путин. "Кто в этом виноват? Разве народ Украины? Конечно же, нет. Именно украинские власти растранжирили, пустили на ветер достижения многих поколений", - считает глава российского государства.

Путин указал на то, что Украина и Россия веками развивались как единая экономическая система. По его мнению, существовавшей 30 лет назад глубине кооперации сегодня могли бы позавидовать страны Евросоюза. "Мы являемся естественными, взаимодополняющими друг друга экономическими партнерами. Такая тесная взаимосвязь способна усиливать конкурентные преимущества, приумножать потенциал обеих стран", - констатировал он.

При этом, по оценке президента, потенциал у Украины был значительным, включал мощную инфраструктуру, газотранспортную систему, передовые отрасли судостроения, авиастроения, ракетостроения, приборостроения, научные, конструкторские, инженерные школы мирового уровня. Логично, что получив такое наследие, лидеры Украины, объявляя о независимости, обещали, что украинская экономика станет одной из ведущих, а уровень жизни людей - одним из самых высоких в Европе.

"Сегодня промышленные высокотехнологичные гиганты, которыми некогда гордились и Украина, и вся страна, лежат на боку. За последние 10 лет выпуск продукции машиностроения упал на 42%. Масштаб деиндустриализации и в целом деградации экономики виден по такому показателю, как выработка электроэнергии, которая за 30 лет на Украине сократилась практически вдвое", - сделал неутешительный вывод президент.

Прежние чувства

При этом говоря о трудолюбии и талантах украинского народа, Путин в противовес подчеркнул, что эти люди умеют настойчиво и упорно добиваться успехов, выдающихся результатов и эти качества, как и открытость, природный оптимизм, гостеприимство, никуда не делись. "Остаются прежними и чувства миллионов людей, которые относятся к России не просто хорошо, а с большой любовью, так же как и мы к Украине", - подчеркнул президент.

В качестве иллюстрации такого положения дел Путин напомнил, что до 2014 года сотни соглашений, совместных проектов работали на развитие экономик двух стран, деловых и культурных связей, на укрепление безопасности, на решение общих социальных, экологических задач, приносили ощутимую пользу людям.

"Именно это мы считали главным. И потому плодотворно взаимодействовали со всеми, подчеркну, со всеми руководителями Украины. Даже после известных событий в Киеве в 2014 году давал поручения российскому правительству продумать варианты контактов по линии профильных министерств и ведомств в части сохранения и поддержки наших экономических связей", - отметил президент. Он с сожалением добавил, что "встречного желания как не было, так до сих пор и нет".

"Тем не менее Россия по-прежнему входит в тройку главных торговых партнеров Украины, а сотни тысяч украинцев приезжают к нам на заработки и встречают здесь радушие и поддержку. Такая вот получается "страна-агрессор", - заключил он.

Положительный эффект для Украины мог бы составить десятки миллиардов долларов, если бы она сохранила экономические связи с Россией, считает глава государства.

"В Киеве используют свою "политическую арифметику", но в 1991-2013 годах только за счет низких цен на газ Украина сэкономила для своего бюджета более $82 млрд, а сегодня буквально "цепляется" за 1,5 миллиарда долларов российских платежей за транзит нашего газа в Европу. Тогда как при сохранении экономических связей между нашими странами положительный эффект для Украины исчислялся бы десятками миллиардов долларов", - отметил Путин.

Президент отметил, что Россия после развала СССР не просто признала новые геополитические реалии, а многое сделала, чтобы Украина состоялась как независимая страна. "В трудные 90-е годы и в новом тысячелетии мы оказывали Украине весомую поддержку", - подчеркнул он.