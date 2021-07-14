"Газпром нефть" вернула прежний срок вахты из-за вакцинации

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. "Газпром нефть" приняла решение вернуть на ряде нефтепромыслов стандартные сроки вахтовой работы в 30-40 дней, которые в 2020 году были временно увеличены до 60-90 дней из-за пандемии коронавируса. Это удалось сделать за счет того, что в результате вакцинации и приобретенного иммунитета к вирусу почти 90% сотрудников "Газпром нефти" сформировали антитела к COVID-19. Об этом ТАСС сообщили в компании.

"Принятые в "Газпром нефти" меры для противодействия распространению COVID-19 доказали свою эффективность. В связи с этим на ряде нефтепромыслов сроки вахтовой работы сокращены до стандартных 30-40 дней (в 2020 году они были временно продлены до 60-90 дней)", - отметили в пресс-службе.

По их словам, при наличии антител к COVID-19 и отрицательного ПЦР-теста на вирус сотрудники заезжают на нефтепромысел по "зеленому коридору" без дополнительной обсервации и медицинского наблюдения в терминалах компании.

"В перспективе "Газпром нефть" рассчитывает на формирование максимально высокого коллективного иммунитета на уровне, близком к 100%. К примеру, такой показатель уже достигнут в "Газпромнефть-Хантосе", - подчеркнули в компании.

В "Газпром нефти" добавили, что порядка 85% работников сети АЗС "Газпромнефть" по Москве и Московской области уже имеют иммунный ответ к COVID-19. Для обеспечения защиты к работе на автозаправочных станциях допускаются только вакцинированные сотрудники с антителами или актуальными отрицательными ПЦР-тестами.

Компания также предоставляет возможность сотрудникам и их родственникам бесплатно вакцинироваться в медицинских пунктах при офисах и предприятиях. Для вакцинации на удаленных производственных объектах предусмотрена работа выездных бригад врачей. "Сотрудники, сформировавшие антитела после вакцинации или болезни, получают электронный допуск на объекты компании сроком на 3-6 месяцев без необходимости сдачи новых ПЦР-тестов", - добавили в "Газпром нефти".