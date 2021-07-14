В РСПП считают, что углеродный сбор ЕС противоречит принципам соглашения по климату

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Предложенный Еврокомиссией вариант пограничного углеродного сбора навязывает другим странам регуляторные практики ЕС и полностью расходится с основными принципами Парижского соглашения по климату. Об этом заявил журналистам президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

"Предложенный Еврокомиссией вариант пограничного углеродного сбора во многом дублирует элементы европейской системы торговли квотами, фактически навязывая другим странам регуляторные практики ЕС. Подобный подход полностью расходится с основными принципами, закрепленными в Парижском соглашении по климату", - сказал Шохин.

По его словам, опубликованный регламент не дает четкого понимания всех аспектов расчетов и верификации углеродного следа продукции. Наиболее важные решения, как отметил глава РСПП, отнесены на уровень подзаконных актов.

"В результате мы сталкиваемся с ситуацией, когда мировому сообществу предлагается поддержать создание прецедента трансграничного углеродного регулирования без понимания реального эффекта и для сокращения эмиссий парниковых газов, и для социально-экономической динамики разных регионов мира. Обсуждение подобной инициативы должно происходить с вовлечением всех заинтересованных сторон и признанием всех связанных с инициативой рисков", - сказал Шохин.