НЛМК рассчитывает на справедливый подход при оценке поставок в ЕС в случае введения пошлин

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. НЛМК рассчитывает на справедливый подход при оценке поставок стальной продукции в ЕС в случае введения пошлин на импорт стали в Евросоюз, а также отмечает, что соответствует уровню европейских производителей по углеродоемкости производства, сообщили ТАСС в пресс-службе НЛМК.

Ранее Еврокомиссия (ЕК) предложила ввести "климатические" таможенные пошлины на импорт ряда товаров в ЕС, в частности на сталь, алюминий и цемент.

"Группа НЛМК последовательно занимается снижением углеродоемкости производства и соответствует уровню лучших европейских производителей по данному показателю. В этой связи мы рассчитываем на справедливый подход при оценке поставок в ЕС и на использование фактических данных по эмиссии производителей, а не усредненных или теоретических показателей", - сообщили в компании.

При этом в НЛМК отметили, что текущий проект плана действий по достижению климатически нейтральной экономики в ЕС к 2050 году не позволяет оценить все риски введения импортных пошлин, поскольку не содержит конкретных методик их расчета.

"Важно, что опубликованный проект регламента предполагает возможность корректировки углеродных платежей на основе реального уровня эмиссии импортеров. Тем не менее, пока он не позволяет оценить все риски, связанные с введением пограничного углеродного сбора, так как методика расчета и перечень учитываемых производственных процессов не определены", - сообщили ТАСС в пресс-службе металлургической компании.

В Минэкономразвития РФ оценили влияние разработанных ЕК мер по трансграничному углеродному регулированию на поставки металлопродукции, цемента и электроэнергии из России в ЕС в $7,6 млрд.